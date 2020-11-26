馬勒當拿逝世｜反美 反權貴 反侵略　左翼世界如何改變球王一生？

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）因病逝世，終年60歲。他除了是足球場的「上帝」，也是拉丁美洲左翼風潮的象徵人物。他曾經表示：「我憎恨美國的一切，我全力地憎恨她」。他又批評前任教宗若望保祿二世治下的教廷坐擁無數財富，但全球大部份的教徒及教會卻依然處於貧困狀態。社會上許多人都強調體育不應牽涉政治，馬勒當拿卻用自己證明：批判反叛，也是足球之道。

影話｜不再是文化符號的馬勒當拿 在紀錄片尋回一個曾經活著的人

馬勒當拿

一雪福克蘭群島之恥

馬勒當拿出生在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一個貧困家庭。他幼年時即著迷於當地球隊小保加（Boca Juniors），期後亦如願加盟了該球隊。他之後亦效力過巴塞羅那（Barcelona）、拿坡里（Napoli）等知名球會。精湛球技加上草根出身，讓馬勒當拿很快就成為了大眾的寵兒。1984年，他在意大利聖保羅球場（Stadio San Paolo）宣布正式加盟拿坡里，獲得了全場75000名球迷的歡迎，風頭一時無兩。

當然，馬勒當拿最著名的一役，必然要數1986年的墨西哥世界盃。在面對英格蘭8強賽事中，他個人射入兩球，最終阿根廷以2比1的成績晉級。當中的第一個入球，便是震驚世界的「上帝之手」。之後他繼續帶領阿根廷過關斬將，為祖國贏得了歷史上第二座世界盃冠軍。

雖然「上帝之手」不太光彩，但馬勒當拿凌厲的腳法又確是有目共睹。最重要的是，他替阿根廷擊敗英格蘭的舉動，在80年代實在別具象徵意義。（Getty Image）

雖然「上帝之手」不太光彩，但馬勒當拿凌厲的腳法又確是有目共睹。最重要的是，他替阿根廷擊敗英格蘭的舉動，在80年代實在別具象徵意義。1982年，即墨西哥世界盃的前4年，阿根廷才剛於福克蘭群島戰爭（Falklands War）敗予英國。另一方面，魏德拉（Jorge Rafael Videla）的軍事獨裁管治亦依然記憶猶新。不論當地民眾抑或國際社會，對阿根廷的印象都頗為負面。馬勒當拿這個世界盃獎座，無疑為整個阿根廷打下了強心針，亦讓他成為了各個政治光譜亟欲拉攏的人物。

1982年，即墨西哥世界盃的前4年，阿根廷才剛於福克蘭群島戰爭（Falklands War）敗予英國。另一方面，魏德拉（Jorge Rafael Videla）的軍事獨裁管治亦依然記憶猶新。不論當地民眾抑或國際社會，對阿根廷的印象都頗為負面。馬勒當拿這個世界盃獎座，無疑為整個阿根廷打下了強心針。（Getty Images）

卡斯特羅的親密朋友

於1989年上任的阿根廷總統梅內姆（Carlos Menem），便曾指派馬勒當拿為「體育大使」，並給予他外交人員護照。梅內姆本身是敘利亞移民，政治上則承接貝隆主義【Peronism，註一】，希望打破歐洲殖民者遺留下來的政經藩籬，重建阿根廷人的民族身份。馬勒當拿那份獨有的草根氣質，便恰好成為了他的宣傳工具。而馬勒當拿也樂於接受委派，因為外交人員身份可助他免於在歐洲的各種刑責，包括吸毒、逃稅等等。作為回報，馬勒當拿亦一度為梅內姆的新自由主義市場化政策背書。

最影響馬勒當拿的政治家，當然要數古巴的卡斯特羅。（Useful Stooges）

當然，最影響馬勒當拿的政治家，還是古巴的卡斯特羅（Fidel Castro）。1987年，馬勒當拿缺席了國際合眾社（United Press International）的頒獎禮，反而去到古巴接受拉美社（Prensa Latina）的獎項。這亦是他跟卡斯特羅的首次會面，自此兩人一見如故。

卡斯特羅：古巴革命者 世界上被暗殺次數最多紀錄保持者

馬勒當拿之後再分別於1994年及2000年到訪古巴，在當地接受戒毒及心臟病治療。每次卡斯特羅都會與他促膝長談，馬勒當拿對古巴革命的崇敬之情也日漸升溫。他將卡斯特羅的樣子紋到自己左邊小腿，而右臂則紋上了卡斯特羅的昔日同志、玻利維亞的革命英雄哲古華拉（Che Guevara）。2005年，馬勒當拿甚至在古巴的一個電視節目中，親自訪問了卡斯特羅。期後他在紀錄片《馬勒當拿：庫斯杜力卡球迷日記》（Maradona by Kusturica）中，如斯形容古巴對他帶來的影響：

在看見世界後我必需要去發聲，而這些都得自於古巴，得自於哲古華拉的著作

馬勒當拿將卡斯特羅的樣子紋到自己左邊小腿，而右臂則紋上了卡斯特羅的昔日同志、玻利維亞的革命英雄哲古華拉。（The Tribune）

左翼世界的明星級代言人

馬勒當拿對於拉美左翼潮流的熱衷，也逐漸延伸去其他國度。例如他就多次頌揚委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Chávez）是位出色的領袖，並在2010年的一場新聞發布會上為其站台。當時查韋斯表示，委內瑞拉有朝一日必定可以超越右傾的巴西，以及馬勒當拿的祖國阿根廷。查韋斯死後，他的繼任人馬杜羅（Nicolás Maduro）亦同樣得了馬勒當拿認可，兩人曾一同去到查韋斯的墓前拜祭。

在靠攏領袖以外，馬勒當拿本人亦經常發表左傾的言論。當中最廣為人知的一環，便是他的反美精神。承接拉丁美洲的反美傳統，馬勒當拿對於美國有著濃烈的抗拒情緒。他曾經在查韋斯主持的訪談節目中表示，「我憎恨美國的一切，我全力地憎恨她」（I hate everything that comes from the United States. I hate it with all my strength）。2005年，他公開穿上一件寫有「制止布殊」（Stop Bush）的汗衫，其中布殊一字還附有惡名昭彰的納粹黨徽號（Swastika），顯然是要諷刺時任美國總統的喬治布殊（George W. Bush）與納粹屠夫無異。

2005年，馬勒當拿公開穿上一件寫有「制止布殊」（Stop Bush）的汗衫，其中布殊一字還附有惡名昭彰的納粹黨徽號（Swastika），顯然是要諷刺時任美國總統的喬治布殊（George W. Bush）與納粹屠夫無異。（Getty Images）

馬勒當拿亦相當關心不同受壓迫群體的處景，例如他便曾經披上巴勒斯坦的國旗，並指自己心底裡也是一名巴勒斯坦人，以此聲援加沙地區的巴勒斯坦人。他又批評前任教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）治下的教廷坐擁無數財富，但世界上大部份的教徒及教會卻依然處於貧困狀態。

至於他的發跡地足球場，也免不了他的「狂攻猛打」。馬勒當拿多次批評，現今的足球世界，特別是國際足球協會（FIFA），只會偏袒球會老闆，完全漠視球員及球迷的福祉。而他的「死敵」比利（Pelé）便正是這個建制集團的主要成員之一。因此，當時將他和比利相提並論，對他來說近乎侮辱。

馬勒當拿又曾批評前任教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）治下的教廷坐擁無數財富，但世界上大部份的教徒及教會卻依然處於貧困狀態。不過在2016年，馬勒當拿與教廷「重修舊好」，向現任教宗方濟各贈送球衣。（Times of India）

永遠的草莽球王

這些出軌的言行，很自然會惹起不滿聲音。馬勒當拿的前隊友肯佩斯（Mario Kempes），就曾經在 Twitter 上批評他居然支持屠殺年青人的馬杜羅政府【註二】。而現任美國總統特朗普，則曾在2018年拒絕向馬勒當拿發出入境簽證。坊間普遍認為原因之一，就是他曾數次嘲笑特朗普為卡通小丑（馬勒當拿自90年代的禁藥醜聞後，就一直不能踏足美國，故此需要特別許可）。

近年馬勒當拿身體急劇轉差，但依然無礙他發表政見。2017年，他在接受俄羅斯電視台訪問時，讚揚普京是位出色的領袖，可與卡斯特羅、查韋斯等人並列為世界最頂尖的政治家。

馬勒當拿畢生充滿傳奇色彩，他的政治立場亦經歷過不同演變。雖然他最後自居左翼，但不論場內、場外，左翼、右翼，都總能從他身上發掘出爭議之處。或許這正是他的魅力所在。

不少渴求和諧穩定的人，都聲言體育不應牽涉政治。但馬勒當拿卻證明了，草莽、敢言、狂妄、反叛，也是足球世界不可或缺的元素。如果真要為他找出一樣去政治化的東西，似乎就只有他的球技。

試問有誰能夠否認，他是歷史上最偉大的球王之一呢？

馬勒當拿，世界上最偉大的球王之一。（The Nation）

註釋：

一、貝隆主義又稱正義主義（Justicialismo），是由阿根廷正義黨創始人、前總統胡安・貝隆（Juan Perón）所建立的一種政治路線。

二、2014年委內瑞拉爆發大規模的反政府示威，多人死傷。參與者有不少為大學生及年青人

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