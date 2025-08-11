張登及談特朗普・二｜「深層政府」正在等「後特朗普時代」

8月1日前夕，新一波「對等關稅」（reciprocal tariffs）結果陸續公布，部分國家在維持自主、拯救市場的兩難中掙扎前行，正如美國也在彰顯影響力、透支國家威望的天平上來回擺盪。8月6日，特朗普（Donald Trump）又公布針對半導體的新關稅：在美設廠即可免稅，否則將被課徵100%的高稅率。顯然，這場掠奪的結構雖已成形，卻遠還沒有走到終點。



而從更宏觀的視角來看，不論是4月以來的關稅戰，或是面向中東、俄烏戰場的驚人政策，這次的「特朗普主義」（Trumpism）與上次相比，力道明顯增強。當然，被稱作「深層政府」（Deep State）的建制派精英並沒有消失，特朗普也因為無法擺脫美國長期的政治慣性，導致了「TACO」（Trump Always Chickens Out）嘲諷的如影隨形。



但無論如何，「特朗普主義」確實正在衝擊國際秩序，新型態的中美俄互動也在一片混亂中醞釀成形：面向台海問題，特朗普本人並不避諱把台灣當成中美談判籌碼；但面向俄烏前線，特朗普似乎又有意迫使烏克蘭「顧全大局」，好讓美國操作「聯俄制中」。而在全球南方崛起的時代背景下，這段博弈又與中小國家的戰略對沖相糾纏，展演了「新冷戰」與「多極化」的相互拮抗。



展望未來，國際格局似乎帶有舊印記，卻又好似煥然一新。針對「特朗普2.0」的未來脈動，《香港01》專訪到台灣大學政治學系教授張登及，探討特朗普主義如何牽動美國對外政策，又將如何影響中美俄互動，進而形塑新時代的全球秩序。系列報道共四篇，本篇為第二篇，聚焦「特朗普主義」的定位，以及「深層政府」的隱而不發。



台灣大學政治學系教授張登及撰文指出，就冷戰經驗而言，中美之間如果「脱鈎」成為主流，則國際秩序遲早大難來臨。（多維新聞）

為什麼「特朗普主義」很難定位

接續關稅戰中各國普遍不能與「特朗普主義」對接的現象，張登及表示，其實就連烏克蘭的澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）團隊，也跟拜登（Joe Biden）比較合拍。因此，當澤連斯基還用拜登時代的口徑大談人道主義、普世價值、領土主權、美歐與北約團結，就完全不能對上特朗普的調子。

「用料理來比喻，如果特朗普是新客人，澤連斯基卻一直給他吃舊的菜，當然是沒有用的。」張登及指出，這也是澤連斯基第一次到白宮會踢到鐵板的原因：他不知道美國要的就是開採稀土資源、且合資細節要按美國要求，這可能是他始料未及的。

至於各方熱議的「特朗普主義」，張登及表示，特朗普的特殊性在於，他是美國第45任、47任總統，中間隔著拜登，「特朗普主義」也因此無法連貫發展，而是分成「1.0」、「2.0」，不像所謂「列根主義」（Reagan Doctrine，又譯雷根）、「尼克遜主義」（Nixon Doctrine，又譯尼克森），能形成連貫、長期的體系。

張登及表示，第一屆的「特朗普主義」展現生意人的樸素思想，但也遭到所謂「深層政府」的抵制與羈絆，以至於打了折扣；到了第二屆，特朗普已經組成「忠誠者團隊」。但其實這個團隊中，不少人還是企圖帶入自己的想法與使命，也就是在迎合特朗普的表象下，走私自己的議程，這算不算「特朗普主義」的一部分？值得探討。

張登及以中國的毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想為例，「這些概念基本上不是指一個人，而是會超過個人本身」，也就是不同領導人的執政風格、所體現的思想。個別領袖或許在這個思想的特點上佔很大比重，但他人的「集體智慧」究竟是加油添醋、錦上添花，或是會在一定程度上削弱修正領導人原始樸素的思想？「很難說，而這就是特朗普主義的當前樣態。」

張登及進一步表示，特朗普主義之所以不容易觀察定位，除了兩次執政間隔拜登外，也是因為不同派別的精英都曾在他的團隊出入過。例如在第一任期具有極大影響力的班農（Steve Bannon），據說與茶黨（Tea Party）、極右翼關係密切，原本與特朗普在第一任期時決裂，現在又據說對特朗普頗有影響；另外還有博爾頓（John Bolton），現在已經完全離開特朗普的圈子；其他例如蓬佩奧（Mike Pompeo），雖然已經離開權力核心，卻仍可能通過以前的國務院或智庫人脈，繼續滲透「特朗普2.0」。

2025年8月8日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮門口歡迎外國領導人來訪。（Reuters）

「特朗普主義」究竟是什麼

因此「特朗普主義」其實是相當複雜的集合。

張登及指出，首先就是最樸素的基礎、也就是特朗普擔任總統前已經成形的，「他是一個素人政治家、一個民粹主義者，一個強調在交易中以絕對優勢獲取超額利潤的商人」，也可以說是某種意義上的美國中心主義與愛國主義者，「所以會強調美國優先、讓美國再次偉大，因為他根深蒂固認為『美國至上』，甚至可以進一步推論，這也是帶有種族主義色彩的白人至上、男性至上。」張登及強調，這些都是很樸素的「特朗普主義」基底、或是底色。

「但這些底色，並沒有用政治思想進行有系統的串聯與發展」，張登及表示，特朗普在與他人討論辯論時，用語都非常簡單質樸，甚至貼文常帶有不少文法與拼字錯誤。「特朗普是用直覺把這些串在一起，別人說的東西合他口味、對他有用，他就收納進來，接著不經修飾直接發在Twitter（現在的Ｘ）或Truth Social上，把樸素元素跳躍式地連結在一起，不過背後也確實有他自己的道理。」

而要將這種底色上升為主義，張登及提到，其實美國外交政策也有歸納許多總統的不同主義，方法就是將各總統的底色與重要主張相互串聯，觀察背後是否存在一套邏輯，例如「尼克松主義」就是一種現實主義版本，威爾遜（Woodrow Wilson）則是理想主義的版本。

「而班農曾經對特朗普表示，他的想法其實非常像『傑克遜主義』（Jacksonism）。」張登及指出，傑克遜（Andrew Jackson）同樣是反建制的領導人、喜歡高關稅，且是軍人出身，對印地安人問題非常強勢，「據說特朗普對這樣的形象非常滿意，所以第一任期曾把傑克遜的肖像掛在白宮的顯著位置。」

但張登及接著表示，據說特朗普之後又有了新榜樣（role model），轉為崇拜麥金萊（William Mckinley），也就是在1899年擊敗西班牙、獲取菲律賓與夏威夷的美國總統，也是最後一個有為美國增加領土的總統。張登及指出，特朗普曾經抱怨，20世紀後的歷任美國總統，都沒能再為美國增加「房地產」，「也就是說特朗普認為美國應該擴張，『再偉大』本身除了收別國的錢，或許還應該收別國的地。」

張登及強調，因此光以「傑克遜主義」形容特朗普，其實已經不太準確，特朗普確實帶有傑克遜主義的色彩，但現在應該加上強調勢力範圍（sphere of influence）、佔據土地、擴張領土的麥金萊，「特朗普就是傑克遜與麥金萊的混合體」。

2024年12月24日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃里克還配文：「我們回來了！」（X@EricTrump）

張登及補充，有分析也以「唐羅主義」（The Donroe Doctrine）形容特朗普，這同樣是指特朗普「門羅主義」（The Monroe Doctrine）式的大勢力範圍主張，也可以跟20世紀後德國盛行的「大空間秩序」地緣政治概念相連結。

「對特朗普來說，所謂『大空間』應該就是整個西半球。歐盟的角色可以有、也可以沒有，但至少在美洲，美國要有絕對優勢。」張登及指出，這就是為何特朗普不斷提到格陵蘭、加拿大、巴拿馬、中美洲，同時又對巴西非常強硬，並對米萊（Javier Milei）這位「阿根廷特朗普」非常欣慰，畢竟後者一上任就退出金磚集團。

張登及總結，特朗普主義有來自德國的「大空間秩序」思想影子，又是美國的傑克遜金與麥金萊混合體；有交易上的收割、巧取豪奪，又有空間上的擴張與占有，這或許也跟特朗普出身地產商，又是德國移民後代有關，「當然德國思想究竟對特朗普影響幾何，還需要更多探究，但20世紀上半葉的德國確實相當重視勢力範圍，當前的特朗普也是如此。」

張登及表示，特朗普或許也不反對別國據有勢力範圍，例如面對俄烏衝突，特朗普就認為烏克蘭不必加入北約，「這點特朗普大概認為必須尊重普京（Vladimir Putin），他有他的勢力範圍，只要不影響美國，你們歐洲去處理就好，跟我沒有直接關係。」

張登及指出，當前西方援助烏克蘭，基本上是美國賣武器給歐洲國家，歐洲國家買單後再送到烏克蘭去，而不是直接從美國納稅人的錢包劃帳。直接援烏是拜登的做法，也是MAGA派最反對的：美國的納稅人為什麼要替外國打仗？歐洲多年來搭美國便車、吃美國老本。特朗普認為歐洲要防衛自己，現在當然就要付錢，美國還能賺一筆費用。而歐洲付錢後再用這些軍火支持烏克蘭，也等於是幫美國做人情，因為在缺乏美國軍火的情況下，烏克蘭根本無法支撐。

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。烏（Reuters）

角色未明的「深層政府」

但「特朗普主義」力道雖強，「深層政府」卻依然存在，並或許在一定程度上，牽制了特朗普施政。

對此張登及表示，特朗普雖在第二任期組成了「忠誠者團隊」，但各方想法都不完全一致；不過展望「後特朗普時代」，如果當今的「忠誠者團隊」成員還想繼續發揮影響力，就只能對「特朗普主義」進行不斷的詮釋。

因此當前特朗普提出的勢力範圍觀點，團隊成員看上去也都能接受，「其實勢力範圍是『全球化』的反命題，這是地緣政治概念，但特朗普團隊或許還是有一部人能夠接受」；不過張登及指出，特朗普團隊或許更有人認為，美國應該維持「至高無上的地位」（primacy）。

「因此是否要用『霸權』（hegemony）這個詞，其實讓人困惑。」張登及表示，特朗普並不喜歡自由制度主義者的「霸權」，這意味著要付出「公共財」（public good），因此再以「美國霸權」來描述「特朗普主義」，其實是一種謬誤。

「特朗普要的是美國至高無上、也就是primacy」，張登及強調，「至高無上」是美國不出錢、也不維護其他地區的秩序，但要依舊維持優先地位，「別的地方有人道主義悲劇，那是你們的事，你們欠我太多了。」

但「深層政府」中也有不同意見，「相較特朗普，部分人還是認為『至高無上』就是『霸權』。」張登及表示，這些人認為美國無法只靠勢力範圍維持「至高無上」，而是必須打倒其他潛在可能形成勢力範圍的挑戰者。而這種論述，其實相對接近米爾斯海默（John Mearsheimer）的看法。

特朗普表示：「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」。此話一出，讓在場的傳媒及站在特朗普身後的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）都不禁大笑。(Reuters)

張登及指出，某種程度來說，現任美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、前國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）都在其中，也就是相對接近傳統建制式的現實主義強硬派，認為「至高無上」卻沒有「霸權」，其實並不足夠，「但他們可能不願表露得太清楚，過去表現得最明顯的，就是波頓與蓬佩奧，這派希望能重演『鐵幕』的方式，壓垮其他可能形成勢力範圍的競爭者。」而在這個脈絡下，「至高無上」就重新等於「霸權」，而且是全球霸權。

「但特朗普並不這麼想，一方面可能出於對個別強人的尊重，一方面則是不想浪費資源」，張登及強調，特朗普認為其他地區存在非民主、非自由的強權，跟自己沒有什麼關係；但「深層政府」中的部分成員，政治生命會比特朗普更長。一來這些人在年齡上比特朗普年輕很多，二來這些人擁有專業，目前只是暫時屈從「特朗普主義」與民粹的MAGA網紅，有機會的時候就會夾帶自己的觀點。

張登及指出，特朗普不是雍正皇帝，不會日夜不斷的高強度工作，也不會站在相對客觀的角度處理事務、而是完全靠直覺，「想處理就處理，不想處理就回海湖莊園打球，覺得情況不對就把人開除。」

張登及補充，就像默克爾（Angela Merkel）所說，「對付特朗普不能怕，否則會被壓扁；但也不能激怒他，否則他會發狂。」除非是馬斯克（Elon Musk）這種有底氣的人物，生意會比特朗普任期更久，又是世界首富，甚至有能力自行組黨。

因此「深層政府」中雖仍有追求全球霸權派與戰略優先派（prioritization），卻只能潛伏在「特朗普主義」中。張登及表示，這群人在特朗普第一任期時就發現，過度表述自身主張會被特朗普任意開革，因此現在相當配合，「就像特朗普說關稅應該怎麼算，這些人寧可照著算錯，也要聽命畫表呈現。」

2025年5月8日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在橢圓形辦公室，副總統萬斯（JD Vance，中）站在他右邊，二人聆聽商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左二）宣布與英國達成的貿易協議細節。（Reuters）

張登及指出，特朗普應該也是察覺「深層政府」與自己的貌合神離，因此一度委託「局外人」的馬斯克來主導效率部，希望從根鏟除這股勢力，而過程中魯比奧也配合，表示國務院也跟進。「魯比奧有意競爭下一屆總統，其中一個競爭者就是副總統萬斯（JD Vance），但萬斯看似地位很高、底下卻沒有自己的班底和據點，因此魯比奧一定要做出配合特朗普的姿態，盡可能掩蓋自己的戰略派觀點。」

張登及分析，魯比奧曾在受訪時談到未來世界的「多極化」，符合「特朗普主義」的「美國不做霸主」、「多極不可改變」、「做霸主也應付不了多極」等觀點，但魯比奧也同時聲稱，美國要在多極世界中居於首要領先地位，以呼應特朗普主義的核心理念：「美國至上論」。

「有人認為，魯比奧、萬斯或許都在思想上受米爾斯海默影響，因為後者就是主張，美國是單極、但是不做霸主，也就是美國勢力範圍僅限美洲，但其他區域秩序一片混亂，這樣一來美國才能永遠獨大。而美國一旦想做全球霸主，最後就會浪費自身資源。」張登及表示，這是「特朗普主義」可以被理論化的部分。但特朗普本人其實相當抗拒理論，並且傾向在自己的思想基底上，自由地憑直覺判斷下一步，接著下屬就要設法合理化總統的判斷。

張登及總結，「深層政府」雖然存在，卻正藏匿在陰影中、以扭曲的方式忍辱負重，並且期望在「後特朗普」時期，或是以魯比奧為首、或是以萬斯為首，真正實踐自身理想。但過程中還有一大挑戰：特朗普會遭遇各種期中考、期末考，如果特朗普自己都考不過、後面局勢每下愈況，這些潛藏在特朗普身旁的「深層政府」是否能夠接手？又或者乾脆揭竿而起，亮出傳統戰略派的底牌？更何況民主黨現在雖然非常弱，但民意如流水，如果特朗普經濟學不靈，他們未來還是可能反撲成功。