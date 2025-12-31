Susan Hyde談美國・三｜美國退出民主就是當代蘇聯解體

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，美國似乎距離各方的「傳統想像」愈發遙遠，與「民主」的聯繫也更加晦暗不明。對內，特朗普本人的爭議言行引發濫權批評；對外，不論是關閉美國國際開發署（USAID），又或是在《國家安全戰略》（NSS）中淡化民主推廣（democracy promotion），美國都似乎不再堅持傳統的意識形態角色，而是更加展露現實主義本質。毫無疑問，這種變化既會觸發「影響力流失」的擔憂，也會同時引爆內部反彈與質疑。



美國退出民主的三大影響

在「特朗普2.0」削弱美國民主的基礎上，蘇珊進一步指出，這種現象就像曾經的重大歷史事件：蘇聯解體。「蘇聯解體改變了許多事情，其中之一，就是改變其他國家實踐反共的價值。換句話說，在國際體系中，反共變得不再重要。」

蘇珊表示，有些非民主國家雖然反共，卻因為蘇聯解體失去支持。「當然，解體也導致蘇聯對於許多結盟國家的支持消失。這種解體並非完全出於自願，而是與經濟實力的突然衰退密切相關，所以導致看似自願的政策轉變，與一般霸權的崩潰有所不同。」

蘇珊認為，蘇聯解體並沒有直接導致威權主義在全球蔓延，而是加速部分已經出現的趨勢，「如前所述，國內政體類型（domestic regime type）塑造了國際秩序；反過來，國際秩序又會強化國內政體的發展軌跡。」蘇珊強調，因此美國目前撤回對世界各地民主政體的公開支持，其實就是在為威權主義創造有利環境。這與蘇聯解體所帶來的系統性轉變遙相呼應。

蘇珊說明，美國撤回民主的情況主要發生在三個不同領域，導致的後果也略有不同。

首先是援助基礎設施（aid infrastructure）發生了巨大變化。蘇珊指出，許多國家雖對民主持開放態度，但缺乏技術能力或資金來實現民主化，以及組織自己的選舉，因此依賴美國的對外援助來開展其民主技術進程。而美國也為此每年花費約20億美元，「雖然不算巨額，卻仍是一筆不小的數目。」

蘇珊表示，援助基礎設施的受損帶來許多影響，其中之一就是扼殺技術官僚的機構知識，這些人原本算是「國際公務員」（international civil servants），懂得如何向各國請求技術援助；同時，這種現象也切斷許多「公民社會相關網絡」（networks associated with civil society），包括存在於威權國家內部的組織，以及試圖在威權體制下爭取更多代表性的反對黨。

第二，美國在民主議題的角色也顯著減弱，包括對於民主推廣的外交支持急劇下降，「當然這也與技術支援、貿易基礎設施的減少有關，這些基礎設施曾將民主的全球價值與其他形式的國際利益聯繫起來。」蘇珊指出，這會降低各國、或具有某種專制傾向的領導人，繼續做表面功夫（keep up with the facade）的動力，也就是表現得看起來像個民主國家。

「而其中許多專制政權，過去曾是美國的對手，但現在看來，誰是盟友誰是對手似乎模糊不清，這取決於我們所掌握的資訊，也就是美國外交政策的資訊。」但蘇珊補充，即便這個問題能有一時答案，有鑑於當前美國政府的立場不確定性和不穩定性，答案顯然也不會永遠固定。

第三就是所謂「效仿問題」（the problem of emulation）。蘇珊指出，從當前世界的多數視角出發，美國的政治模式看起來並不理想，兩極分化和治理失敗正在降低民主的吸引力，因為這看起來並不是一個能讓多數人受益的制度。「而在對民主的質疑中，部分源自專制政權的過度宣傳，也就是鼓吹高效率的專制是一種能與民主競爭的模式，也是各方應該效法的模式。」

蘇珊表示，這也導致了新的反饋迴路（feedback loop）：美國退出自己作為全球民主倡導者的角色，從而減輕了專制政權偽裝民主、或至少採用民主作為制度外在形式的壓力。「而如果沒有支持民主的美國，國際組織就可能偏離民主軌道，二戰後建立至今的制度秩序也就搖搖欲墜，獨裁政權可能持續壯大，進一步強化全球民主所面臨的壓力。」

持續變動的國際體系

蘇珊指出，這種反饋迴路可能導致截然不同的世界秩序。「至少在短期內，我認為我們正在目睹國際體系變得更加難以預測，且合作性更差。」

不過蘇珊也補充，指出美國不推廣民主，並不意味人們必須「戴著玫瑰色的眼鏡」（rose-colored glasses）來看待民主推廣，「你不需要對美國作為世界民主推廣者的角色抱有不切實際的幻想。這甚至不意味美國在世界其他國家促成了民主化，在我看來，美國在遏制威權（constraining authoritarianism）的表現優於促成民主。」

蘇珊指出，最大的變化其實在於，當美國不採取在世界範圍內推廣民主的立場時，往往就會以更加陰險（nefarious）的方式大量干涉他國內政。許多國家的歷史都已證明這點，也就是美國試圖通過政變、支持威權運動以及扶植對美國友好的獨裁者，來鼓勵立場與自己一致的領導人上台。「因此，民主推廣其實就像一張毯子，保護世界許多其他國家免於美國更加公開的干涉主義、和更不民主的影響介入」。

蘇珊表示，回顧前述所說，從1990年代到2000年代，以及2020年代，其實是兩種類似的轉變。柏林圍牆倒塌與蘇聯解體、隨後的選舉與民主傳播，以及世界許多國家的民族獨立，都消除了民主的全球制衡力量，加速了全球民主化進程，形成所謂「第三波民主化浪潮」。到了2020年代，美國不再致力於在全球範圍內推廣民主，這就削弱了民主的主要支持力道，加速了全球的「專制化」（autocratization）進程。

同時如前所述，資訊碎片化、政治兩極化、行政權力集中，都不是美國獨有的趨勢，而是許多國家同步發生的現象。部分原因在於不斷變化的國際環境，以及不斷變化的媒體環境。「那麼回到演講的開頭，這一切對國際關係理論有什麼影響？我對世界秩序的未來一直非常悲觀，卻也認為有必要明確指出，我們認為究竟是什麼在發生變化。」

蘇珊表示，如果美國總統制實際上不受約束，那麼美國作為一個強大民主國家所擁有的優勢，以及對於民主的重視，都將蕩然無存。「許多人認為，這正在削弱美國的世界地位，在我個人看來，這會對國際體系秩序的未來構成問題。我可能完全錯了，但我認為，在沒有軍事強大的民主國家作為核心的背景下，自由秩序的存續恐怕更難想像。」

蘇珊強調，如果美國解決公共財問題的能力下降，那麼世界秩序本身的衰落，也將同步導致解決公共財問題的能力下降，就像目前已經清晰可見的國際合作衰落。一些悲慘事件正在發生，卻幾乎無人問津，人們也對此關注甚少。

潮流能不能逆轉？

「那麼，時間可以倒流嗎？這一切只是因為特朗普掌權嗎？如果特朗普下台這一切還會繼續嗎？」蘇珊接著提到所謂「矮胖子問題」（Humpty Dumpty problem）。

《矮胖子》是一首英語童謠，講述一顆雞蛋坐在牆上的故事：矮胖子，坐牆頭，栽了一個大跟斗。國王呀，齊兵馬，破鏡難圓沒辦法。（Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, and all the king's men, couldn't put Humpty Dumpty together again）

蘇珊指出，這基本是在說，有些東西一旦破碎，就無法恢復原狀。即便未來的美國政府又恢復對於民主的支持，不論是對內堅守民主政策，又或是對外進行民主推廣，美國作為可靠國際夥伴的聲譽受損，可能都已難以修復；正如那些已被削減的對外援助，以及此被斷裂與摧毀的網絡，重建起來也都非常困難，甚至可能根本無法重建。

「我認為，在許多領域，人們對於美國可靠性的信任已經崩潰，而且很難恢復原狀，因為這源於美國選民的選擇。」蘇珊表示，這是美國人民投票選擇的結果，而這個國家已在某些方面展現了自己的偏好，且這些偏好在短期內無法改變。「因此，在缺乏制衡的未來中，美國將是動盪的根源，而非穩定的來源，我認為這可能是21世紀全球格局的根本性變化。」

蘇珊指出，整體來看，穩定（stability）、民主（democracy）、繁榮（prosperity），三者之間其實存在一定張力，而這些偏好如何排序，以及它們彼此的互動關係，將影響民主制度能否在世界許多國家繼續延續下去。「這三者曾經共處得不錯，那或許是個相對輕鬆的時代。」

蘇珊也提到，其他民主國家如何應對美國的變化，對於理解未來走向同樣至關重要。「我想快速引用一句邱吉爾（Winston Churchill）的名言，那就是：永遠不要浪費一場好危機（Never let a good crisis go to waste）。」

蘇珊指出，當前變化反映了，許多人對當下所處的2000年代、2010年代世界秩序有所不滿，並認為這種秩序實際反映二戰後仍在持續的一些問題，改革也因此迫在眉睫。「或許這是一個改革的契機，10年或20年後，當我們回首往事，也許會發現這是一個促成重大改革的機會。」