特朗普拒絕停火　伊朗導彈射程超預期　中東之戰範圍恐持續擴大

中東戰爭邁入第四周，波及的範圍不斷擴大，但似乎不太可能通過外交途徑解決。專家警告，如果伊朗支持的也門胡塞武裝也加入戰局，衝突可能進一步擴大。



安卡拉大學的阿卡斯指出：「胡塞武裝尚未正式捲入這場不斷擴大的地區戰爭。但他們擾亂航運、襲擊波斯灣能源基礎設施，以及向地區對手施壓的能力，將使他們成為這場衝突中最難以預測的參與者。」

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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月20日稱正在考慮「逐步降級」軍事行動，他並列舉了確保伊朗永遠無法獲得核武器、保護波斯灣盟友，以及摧毀德黑蘭的導彈庫、海軍、空軍和工業基地等目標。白宮新聞秘書說，五角大樓預計需要四到六周時間完成任務。

特朗普此前拒絕停火提議，稱美國和以色列正在「徹底摧毀」伊朗。伊朗將衝突擴大到整個波斯灣地區，則激怒了原本可斡旋停火的波斯灣國家。

伊朗導彈射程超出預期 顯示仍有底牌可打

自戰爭爆發以來，伊朗頻頻襲擊波斯灣鄰國，但次數開始有所下降。阿聯酋周五說，防空系統探測到26架無人機和四枚彈道導彈，遠低於十多天前3月8日的117架無人機和17枚導彈。

儘管如此，史汀生中心分析師格里科警告不要倉促下結論：

德黑蘭可能只是認為，持續以低頻率射導彈，足以維持對波斯灣國家的脅迫壓力，同時為可能持續數月的衝突保住武器庫存。

伊朗周五向岸外近4000公里的印度洋迪戈加西亞島美英聯合軍事基地發射彈道導彈，超出此前估計的伊朗導彈最大射程。此前的評估認為，伊朗中程彈道導彈射程約為3000公里。

專家說，雖然導彈未命中目標，但伊朗此舉意在表明經過三周的戰爭後，它仍然有底牌可打。

美國目前正在考慮重開霍爾木茲海峽的各種選項，但專家認為這充滿風險。國際戰略研究所（IISS）中東執行主任桑普森說，這將「導致美國兵力集中在一個相對較小的區域，而對伊朗而言，那裏有許多攻擊目標」。

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分析員拉祖說，任何勢力若要保障波斯灣海上交通安全，也必須控制波斯灣入口處的四個島嶼，但伊朗已將錫裏島（Siri）、大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）和阿布穆薩島（Abu Moussa）變成了「配備反艦導彈的小型堡壘」。

賓夕凡尼亞大學華盛頓中心的施奈德曼認為，美方正在研究的方案可能包括派遣海軍陸戰隊登陸並佔領哈爾克島；這座島嶼位於波斯灣更北部，伊朗九成的石油出口都要經過那裏。另一個方案是在伊朗海岸建立灘頭陣地，以恢復霍爾木茲海峽的航行自由。

但施奈德曼指出，這類任務幾乎肯定會造成重大傷亡和裝備損失。

特朗普內閣被指唯命是從

彭博社分析說，特朗普決定對伊朗發動戰爭，部分是受到外部盟友施壓的影響，白宮團隊的態度其實相對克制，這凸顯了在他的第二個任期內，原有的約束機制已被「放行信號」所取代。

2026年3月9日，美國佛羅裏達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

知情者透露，私下敦促特朗普對伊朗動手的人包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）和一些保守派評論員。副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）則相對克制，但幾乎沒有人當面告訴他這是考慮不周的決定。

曾在特朗普第一任期擔任國家安全顧問、後來成為特朗普嚴厲批評者的博爾頓說，特朗普在第二任期想要的顧問，是那種在他想做某件事時更傾向於說「好的，先生」的人，而不是會問「你是否考慮過這個或那個問題」的人。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】