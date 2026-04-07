特朗普「一夜毀滅伊朗」期限不足一天：「誰是膽子鬼」的六種答案

特朗普（Donald Trump）在其4月6日記者會和白宮復活節活動上，並沒有透露出有關伊朗戰爭是升級還是降溫的新訊息。一方面，特朗普聲言伊朗正在「真誠地」和美國進行談判，表示外界盛傳的伊朗「10點方案」是「重要的一步」，另一方面他卻認為方案「並不夠好」，威脅伊朗「整個國家可以一夜被毀，而這一夜可能就是明日之夜」－－特朗普的最新談判限期將在美國東岸時間4月7日晚上8年結束。

伊朗「10點方案」為何「不夠好」？

作為談判中介國的巴基斯坦早前曾提出45天停火方案，雙方休戰，霍爾木茲海峽重新開通，然後再談判長久停戰的條件。不過，伊朗方面否決了此等方案，並提出了上述的「10點方案」；而伊朗政府也正式拒絕了美國早前提出的「15點方案」，後者的條款禁止伊朗保留民用鈾濃縮的權利、限制伊朗導彈數量和射程，並要求伊朗停止支持區內親伊朗武裝，幾乎相當於「無條件投降」。伊朗方面指該方案「不符合現實」－－這個描述本身卻頗符合現實。

4月6日，特朗普出席記者會。（Reuters）

綜合各方媒體報道，伊朗最新提出的「10點方案」可概述如下：伊朗要得到不會再被攻擊的保證；要達成永久停戰而非暫時停火；以色列要結束在黎巴嫩的軍事行動；所有針對區內親伊朗武裝組織的攻擊都要停止；美國撤銷所有對伊朗的制裁－－這些是美國和以色列要做的。

而作為回報，伊朗將會開通霍爾木茲海峽，建立安全通航規則，伊朗將向通過海峽的船隻每艘徵收200萬美元通行費，收入將同擁有霍爾木茲海峽南岸的阿曼攤分－－這些費用將會用作伊朗的戰後重建。

看過「10點方案」的條款之後，大家大概也能猜到為何特朗普覺得方案「不夠好」。根本來說，這個方案連特朗普聲言要解決的核問題也沒有提及，而且還要求美國變相承認伊朗對於霍爾木茲海峽國際航道的管轄權和徵費權。就算特朗普可以放寬一點在導彈、區內武裝問題上對伊朗的要求，他也很難接受得了這樣的「10點方案」。

而且，以色列如今決心要在黎巴嫩清除真主黨，要以色列收手也是內塔尼亞胡所不願接受的。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管。（Reuters）

美伊都不能退的一點

特朗普此刻明顯是想要戰爭儘早結束，其開戰之初要求政權更迭的豪高壯語早就消失了－－根據他的新定義，神權政府換了領導層人物已經算是政權更迭－－可是，特朗普要體面撤退至少有兩大不可或缺的要求：一是霍爾木茲海峽恢復自由航行，也就是回到開戰前的狀態；二是伊朗至少要做點事情，讓他可以宣布他已經達成了讓伊朗永遠無法發展出核武器的目標。

雖然特朗普經常聲稱美國不依賴霍爾木茲海峽，維持海峽自由航行是其他國家的事，甚至曾經向媒體放風表示自己曾考慮過在海峽未通之前停火，然而，如果海峽給伊朗實際控制，還讓伊朗可以徵收通行費，情況遠比開戰前差，特朗普實在很難宣傳自己是凱旋而歸；而且，留下這樣一個坐大的伊朗，海灣阿拉伯國家也絕對不可能接受。

因此，在近日的發言中，無論是在Truth Social上的「爆粗」言論，還是記者會上的公開發言，特朗普都將開通霍爾木茲海峽擺作首要條件。在6日的記者會上，有記者明確問特朗普：「伊朗要達到你的限期，他們是需要達成一個協議，還是要開通海峽，抑或是兩者都需要？」特朗普的回應是：「我們需要達成一個我可以接受的協議，而這個核議的一部分將會是石油和所有其他東西的自由航行。」

4月5日，特朗普在Truth Social上「爆粗」威脅轟炸伊朗發電廠和大橋。（網站截圖）

在核問題上面，即使伊朗不作出交出400多公斤60％高濃縮鈾的妥協（類似做法是2015年奧巴馬時代核協議已能達成的條件），也不同意放棄民用鈾濃縮的國家權利，特朗普還是可以透過宣傳美國和以色列這次轟炸伊朗炸得有多厲害而再次宣布伊朗的核計劃已經被「完全摧毀」（obliterated）。

相較之下，霍爾木茲海峽不能自由通航，或船隻要向伊朗支付通行費，卻不是能透過宣傳掩蓋的事實。

問題是，對於伊朗而言，霍爾木茲海峽的實際控制權可能比起如今深埋地底的400多公斤高濃縮鈾更為重要。這批高濃縮鈾本來也是得物無所用的戰略存在，目的是要將伊朗長期保持在「快要取得核武」的位置，但這個戰略位置過去一年以來已被證明不能阻止美以轟炸伊朗。而經過去年和這一次的轟炸之後，伊朗還需要更長時間才能製造出可以構成戰略威脅的核武器，留着這批高濃縮鈾並沒有什麼即時性的戰略意義。

伊朗國會議長卡利巴夫批評特朗普：「你那魯莽的舉動正將美國拖入一場令每個家庭都飽受煎熬的活地獄；而正因為你堅持聽命於內塔尼亞胡，我們整個地區都將陷入戰火之中。別搞錯了：你絕不可能透過犯下戰爭罪行而得到任何好處。」（X截圖）

相反，霍爾木茲海峽卻是伊朗唯一能夠有效阻嚇美以（特別是美國）不再向伊朗發動攻擊的籌碼，而且也能為經濟受到這次戰爭再加摧殘的伊朗帶來潛在的新財源。如果伊朗貿然開通霍爾木茲海峽，而不是鞏固其對海峽的控制，他朝國際經濟條件緩和，伊朗未來並沒有任何方法可以保證美國以色列不會再次發動攻擊。

因此，霍爾木茲海峽此刻已經變成了特朗普和伊朗神權政府都難以退讓的停火條件。誰先在這一點上面退讓，誰就是承受不起戰爭成本的膽小鬼。

隨着特朗普最新談判限期進入不足一天的最後倒數，我們可以預想有六種可能走向。

六種可能走向

第一，是特朗普繼續拖延，第四次押後升級轟炸伊朗的限期。不過，特朗普的限期已經由原初的3月23日不斷押後至4月7日。期間美以多轟炸了兩週也未能改變伊朗封鎖海峽和向區內國家發動攻擊的能力。再拖下去，並不是明智之舉。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮為小孩子舉行的復活節滾彩蛋活動。 （Reuters）

第二，是特朗普按照其轟炸發電廠和橋樑的威脅去升級戰爭。雖然胡亂轟炸民用基建是特朗普也說他「希望不需要做」的戰爭罪行，不過轟炸發電廠和橋樑其實也只能加重伊朗人民的戰爭成本，對革命衛隊影響有限，並不能直接驅使伊朗開放霍爾木茲海峽，甚至有可能鼓動起更多伊朗人對美以侵略的敵意，使他們反向支持神權政府。

根據《華爾街日報》引述的專家說法，伊朗電網頗為分散，最大的15至20所發電廠佔全國電力供應不足15％，要完全中斷對伊朗革命衛隊的電力供應，非常困難。

而且，烏克蘭如今熬過四個冬年也還不投降的事例也告訴我們，攻擊電網並非戰略性擊敗一國的良方。

第三，是特朗普將攻擊目標擴大到伊朗的國內生產目標、能源生產設施，甚至是在海上扣押運載伊朗石油出口的油輪。這種升級，似乎是以色列提早就在局部執行的策略，最近伊朗的最大鋼鐵廠、最大化工廠都受到襲擊，而以色列4月6日也再次攻擊了伊朗南珀斯天然氣田廠區上的化工廠（以下）。

相較於攻擊發電廠、橋樑，攻擊工廠和能源生產設施，對革命衛隊的直接衝擊較大。伊朗的國內製造業很多都由革命衛隊控制，其財政來源也主要依靠政府分配給它的能源出口份額。

特朗普只針對發電廠、橋樑的公開威脅，其實本來就是擔心其攻擊會進一步影響能源、化工產品的供應，推高國際能源和商品價格。如果他願意拋開對通脹的憂慮而直接打擊伊朗的基礎生產能力和能源出口能力，這將會對伊朗政府施加更大的壓力。

不過，這種壓力也不是能夠直接影響伊朗對霍爾木茲海峽控制權的辦法。

第四，是特朗普派美軍攻擊霍爾木茲海峽附近的伊朗目標，甚至進行奪島、陸上佔領等行動。只有類似的做法才能直接削弱伊朗對海峽的控制權。此等行動風險比上述兩種升級辦都要高，可能會導致美軍大量傷亡或被俘。可是，風險和回報往往是成正比的。

上述的三種升級，都會導致伊朗以無人機和導彈將成本轉緣到一海之隔的鄰近海灣國家，後者有可能被迫參戰，區域戰爭白熱化，形勢可能一發不可收拾，特朗普以一力之力叫停戰爭的能力也將會變得愈來愈低。

在伊朗2026年4月5日稱擊落美軍飛機後，伊朗議會議長卡利巴夫在社交平台發布殘骸圖片（X@mb_ghalibaf）

若不拖延又不升級，就只剩下兩種可能，也就是接下來的兩種走向。

第五，是特朗普「認輸停火」，接受類似伊朗「10點方案」的條件。他可以宣稱伊朗已經同意開通霍爾木茲海峽，以此作為其願意停火的理由。不過，這種所謂「開通」的前提是全世界都要接受由伊朗維持海峽通航安全的規則，而且要向伊朗和阿曼支付通行費。

根據最近的路透社－益索普民調，66％美國人認為即使未有達成戰爭目標，特朗普也應該儘早結束戰爭。「認輸停火」符合美國民意。不過民意轉變不講究邏輯一致性，當人們認清霍爾木茲海峽由戰前的自由航行變成了由伊朗實際接管，這場「伊朗戰爭」就有可能會變成特朗普版的「阿富汗撤軍」。

而第六，則是伊朗放棄其對霍爾木茲海峽控制權，同意無條件開通海峽，藉此給特朗普一個明確無誤的下台階來叫停這場戰爭，但作為回報，特朗普必需放棄美國「15點方案」當中針對伊朗的一些要求，也必需給予伊朗不同程度的制裁寬免。可是，這種妥協需要更進一步的仔細談判，要趕在不足一日之內完成非常困難－－若然伊朗願意選擇這一條路，特朗普就有可能再回到他的第一個選項，也就是拖延，再把談判限期押後，看看能不能跟伊朗談出一個妥協方案。

（Gemini）

從「膽小鬼遊戲」的角度來看，拖延就是繼續玩今天的遊戲。第二至第四個選項的升級，就是特朗普以不同力度踩油門加速撞向伊朗的玩法，目標就是希望伊朗首先受不了而先行轉向、放棄選擇性封鎖霍爾木茲海峽而尋求跟美國妥協。第五的「認輸停火」，將海峽控制權交給伊朗，當然就是特朗普自己先行轉向，承認自己是「膽小鬼」。第六的可能走向，就是美國和伊朗都尋求同一時間轉向，避免對撞，大家都失去了一些面子，卻能避免長期的戰爭成本和升級戰爭的未知風險。

到底這場「膽小鬼遊戲」會否在4月7日結束，還是會隨着特朗普的升級而進入新的階段？我們很快就會知道答案。