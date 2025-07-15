David Lake談美國外交・四｜北歐對美國有什麼價值？

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，全球對於美國的「秀肌肉」有了更深認識：在拉美，美國圍繞巴拿馬運河的干涉介入始終不斷；在俄烏戰場，停火談判雖然進展有限，美國卻已成功迫使烏克蘭簽署礦產協議；在關稅領域，「解放日」衝擊波雖對各國影響不同、也一度回撤，卻還是促使不少國家展開對美談判，例如越南就通過各式讓步，將關稅從46%降到20%。往復之間，美國的霸權能量即便不如以往，卻也顯然沒有徹底消亡，美國影響力的邊界與操作，也依舊是各方關注的重點話題。



5月20日，台灣大學社會科學院、台灣韌性社會研究中心合作主辦「全球政治經濟大師講座」，胡佛東亞民主研究中心、中華文化永續發展基金會亦參與協辦，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「無政府狀態、層級秩序、國際關係的權力」（Anarchy, Hierarchy and Power in International Relations）為題，講述美國如何對全球施加影響力。



雷克既是美國政治學會暨國際研究學會前會長、國際政治經濟學會創辦人暨主席，也在國際關係理論、國際政治經濟學上發表大量經典著作，包括《國際關係中的層級秩序》（Hierarchy in International Relations）、《間接統治：美國國際層級秩序的成形》（Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy），更是美國大學通用政治學教科書《世界政治：利益、互動與制度》（World Politics: Interests, Interactions, Institutions）的共同作者。國際政治經濟學會也設有「大衛·A·雷克獎」（David A. Lake Award），頒發給每年年會上的最佳論文，以表彰雷克對於國際政治經濟學的貢獻。



圍繞演講，《香港01》推出系列報道五篇，本篇為第四篇，聚焦現場問答前半段。



5月20日，台灣大學社會科學院舉辦「全球政治經濟大師講座」，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「無政府狀態、層級秩序、國際關係的權力」（Anarchy, Hierarchy and Power in International Relations）為題，講述美國如何對全球施加影響力。（劉燕婷攝）

提問一：「間接統治」（indirect rule）在中東的運用是顯而易見的，但我想知道「間接統治」是否也適用美國的北歐政策。我發現美國對於北歐國家（Nordic states）的政策似乎非常有限，包括對於瑞典和芬蘭，這是否也算美國在對北歐實踐「間接統治」？

雷克：謝謝提問，北歐算是一個特例（anomalous case），但這並沒有超出「間接統治」的理論範圍，關鍵在於：美國並不關心北歐國家。北歐並不具備「特定資產」（specific assets），美國與當地也並不存在重大利害關係（at stake），當然北歐國家或許涉及波羅的海出海口，但除此之外，當地幾乎沒有對美國國防至關重要的資產。

這就與德國不同。如果冷戰時代蘇聯要入侵西歐，他們就必須通過德國中部，美國也因此在當地建造了龐大軍事設施（massive military complex）。而這個設施其實也就像人質，正如我在演講中提到的，如果德國要求美國撤離，美國的處境會非常艱難。

但如果北歐國家也這麼要求美國，美國不會拒絕。美國在北歐有什麼？美國確實在挪威有一些雷達設施，這是冷戰初期的規劃，也就是在遙遠北方裝設雷達站，用以探測蘇聯的導彈和飛機。但整體來說，北歐並不存在不能複製的重要資產，無論是冰島或格陵蘭，或是與瑞典簽署協議而不是與挪威。

特定資產決定了主導國（dominant country）的國家利益強度，當美國在某個地區幾乎沒有特定資產，基本也就不會太在意當地情勢，例如當代非洲，其實就與美國沒什麼利害關係，除了非洲之角（Horn of Africa）這種美國會關注的戰略水道外，美國在非洲大部分地區的投資，其實都很容易被修復與替換。換句話說，因為美國在非洲大部分地區，都沒有不可替代的特定資產，所以美國也相對不緊張非洲局勢。

我不會說北歐國家完全置身事外，但美國在這裡確實沒有面臨風險的特定資產，因此也不會投入大量資金來控制各國政策。如果社會民主黨在北歐掌權、確實這一勢力在北歐國家也比在歐洲大陸更早上台，美國也會同意；甚至如果他們選擇離開北約，美國同樣不會反對。

因此這是一個很好的問題，能夠呈現特定資產的重要性：如果從屬國（subordinate country）背叛所導致的成本越大，美國就越願意投入資源，來控制從屬國的行為。但就北歐國家而言，他們的背叛不會構成太多風險，因此美國做的也不多，北歐被允許比歐洲大陸國家更加獨立。

2025年3月28日，格陵蘭，圖為萬斯伉儷飛抵美國在當地的「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）。（Reuters）

提問二：在您的論述內，美國的國家利益定義似乎沒有任何波動，也就是基本上，美國精英對於國家的全球政治地位達成了共識。但如果未來有更多行為者或非精英進入決策過程，這種共識也許會發生變化？例如精英們對北歐國家、甚至太平洋國家的看法？

雷克：是的，美國的國家利益顯然會隨著時間遞進、政府更迭發生變化，這點顯而易見。而為了有助分析，我的作法是概括（bracket）美國的各種作法，並以此尋找我認為持久的根本利益（enduring underlying interests），且這些利益在時間推移下也相對穩定。

因此是的，美國的國家利益存在波動，我希望盡可能掌握美國在各地區的利益本質。但我也要承認，美國複雜的國內政治制度不是我要探討的重點，例如什麼樣的選制會催生什麼樣的利益共識，在當前局勢下探討這個問題，已經遠不如5年或10年前適用。

這是我的局限，但同時考量從屬國與主導國的國內政治，也確實超出我的研究。

提問三：您剛才提到了盟友集團規模，並表示美國想要施加統治的盟友集團規模，首先會影響最終結果，其次會影響公眾對於美國「間接統治」的看法。就美國來說，您指出西歐是大型盟友集團，中東政權則是小型盟友集團，接著您在演講的最後提到，您認為在未來、或許20年後，中國與俄羅斯等國家，也或許會比過去更明顯地進行「間接統治」。

所以我的問題是，您所謂大集團和小集團之間的分界線是什麼？這可能有點像光譜，但實際上，究竟是什麼區分了能夠吸引公眾支持、又能與民主兼容的大集團，以及更常見的專制小集團？兩者的分界線是什麼模樣？

雷克：沒有明顯的分界線。

你指出的這一點很好。這其實是一種評估，所謂大小盟友集團，其實來自社會中有多少人同意這個群體的政策偏好。例如，一個集團能否靠著執行接近自己政策偏好的政綱，來贏得選舉？如果答案是否定的，那麼這就是一個小集團；如果答案是肯定的，選舉又必須贏得多數，那麼我會認為這個集團很大。

但我承認這確實模糊（fuzzy），更多是概念上的區別，而不是關於操作（operationalization）本身。不過在這個概念下，我們可以開始觀察不同國家，研究政權本身傾向和採用的政策，並且嘗試評估這些政策的社會支持程度。

2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在沙特首都利雅得（Riyadh）受到沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的歡迎。（Reuters）

例如沙特王室。平均來說，沙特人非常富有，但該國的收入其實高度集中在王室家族成員手中。而如果王室參加民主選舉，表示自己將拿走國家的90%收入、謝謝大家，這樣他們還有機會勝選嗎？不。

無獨有偶，埃及軍政府也是如此。埃及軍方控制了國家大約40%的就業和製造業，從銀行到電影院、紡織製造業，一切種種，整個國家的40%的經濟產值歸軍方所有，也為個別軍官創造了巨大財富。如果軍方把這點寫進政綱，表示要拿走國家的40%經濟產值，他們還能在民主選舉中勝出嗎？不。

所以這是我的看法。但你完全正確地指出，大小盟友集團之間存在一種連續性，只是彼此究竟處於哪個位置，實際上非常模糊。

以戰後歐洲的第一次民意調查為例，我們可以清楚看出，在當時的情況下，有多少選民會投票給極左、有多少人會投票給社會民主黨、有多少人會投票給基督教民主黨，所以我們知道這是一個勢均力敵的選舉結構。其他還有一些早期選舉，例如1947年的法國，共產黨贏得了20%的選票，社會民主黨贏得了另外25%的選票，所以我們知道當時的民意分布概況，在左右雙方實際上非常接近的情況下，我們確實掌握一些數字。

但沙特沒有選舉。所以我也無法確定，如果沙特人可以自由投票，最後的政策發展會是什麼模樣。