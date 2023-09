誰卡了英偉達的脖子？｜專家有話說

英偉達(Nvidia)最新季度財報公佈後,不僅AMD沉默英特爾流淚,做過長時間心理建設的分析師也沒想到真實情況如此超預期。



本文原載於微信公眾號遠川科技評論。作者為何律衡



更可怕的是,英偉達同比暴漲854%的收入,很大程度上是因為「只能賣這麼多」,而不是「賣出去了這麼多」。一大堆「初創公司拿H100抵押貸款」的小作文背後,反映的是H100 GPU供應緊張的事實。

如果缺貨繼續延續到今年年底,英偉達的業績恐怕會更加震撼。

H100的短缺不禁讓人想起幾年前,GPU因為加密貨幣暴漲導致缺貨,英偉達被遊戲玩家罵得狗血淋頭。不過當年的顯卡缺貨很大程度上是因為不合理的溢價,H100的缺貨卻是產能實在有限,加價也買不到。

換句話說,英偉達還是賺少了。

黃仁勳領導的英偉達,現時面對H100缺貨的難題。(Reuters)

在財報發佈當天的電話會議上,「產能」理所當然地成為了最高頻詞彙。對此,英偉達措辭嚴謹,不該背的鍋堅決不背:

「市場份額方面,不是僅靠我們就可以獲得的,這需要跨越許多不同的供應商。」

實際上,英偉達所說的「許多不同的供應商」,算來算去也就兩家:

SK海力士和台積電。

HBM:韓國人的遊戲

如果只看面積佔比,一顆H100晶片,屬於英偉達的部分只有50%左右。

在晶片剖面圖中,H100裸片佔據核心位置,兩邊各有三個HBM堆疊,加起來面積與H100裸片相當。

這六顆平平無奇的記憶體晶片,就是H100供應短缺的罪魁禍首之一。

HBM(High Bandwidth Memory)直譯過來叫高寬頻記憶體,在GPU中承擔一部分記憶體之職。

和傳統的DDR記憶體不同,HBM本質上是將多個DRAM記憶體在垂直方向堆疊,這樣既增加了記憶體容量,又能很好地控制記憶體的功耗和晶片面積,減少在封裝內部佔用的空間。

「堆疊式記憶體」原本瞄準的是對晶片面積和發熱非常敏感的智慧手機市場,但問題是,由於生產成本太高,智慧手機最終選擇了性價比更高的LPDDR路線,導致堆疊式記憶體空有技術儲備,卻找不到落地場景。

直到2015年,市場份額節節敗退的AMD希望借助4K遊戲的普及,抄一波英偉達的後路。

在當年發佈的AMD Fiji系列GPU中,AMD採用了與SK海力士聯合研發的堆疊式記憶體,並將其命名為HBM(High Bandwidth Memory)。

AMD的設想是,4K遊戲需要更大的資料吞吐效率,HBM記憶體高頻寬的優勢就能體現出來。當時AMD的Radeon R9 Fury X顯卡,也的確在紙面性能上壓了英偉達Kepler架構新品一頭。

但問題是,HBM帶來的頻寬提升,顯然難以抵消其本身的高成本,因此也未得到普及。

直到2016年,AlphaGo橫掃冠軍棋手李世石,深度學習橫空出世,讓HBM記憶體一下有了用武之地。

圖為NVIDIA H100 Tensor 核心 GPU。(NVIDIA)

深度學習的核心在於通過海量資料訓練模型,確定函數中的參數,在決策中帶入實際資料得到最終的解。

理論上來說,資料量越大得到的函數參數越可靠,這就讓AI訓練對資料輸送量及資料傳輸的延遲性有了一種近乎病態的追求,而這恰恰是HBM記憶體解決的問題。

2017年,AlphaGo再戰柯潔,晶片換成了Google自家研發的TPU。在晶片設計上,從第二代開始的每一代TPU,都採用了HBM的設計。英偉達針對資料中心和深度學習的新款GPU Tesla P100,搭載了第二代HBM記憶體(HBM2)。

隨着高性能計算市場的GPU晶片幾乎都配備了HBM記憶體,存儲巨頭們圍繞HBM的競爭也迅速展開。

目前,全球能夠量產HBM的僅有記憶體三大巨頭:SK海力士、三星電子、美光。

SK海力士是HBM發明者之一,是目前唯一量產HBM3E(第三代HBM)的廠商;三星電子以HBM2(第二代HBM)入局,是英偉達首款採用HBM的GPU的供應商;美光最落後,2018年才從HMC轉向HBM路線,2020年年中才開始量產HBM2。

其中,SK海力士獨佔HBM 50%市場份額,而其獨家供應給英偉達的HBM3E,更是牢牢卡住了H100的出貨量:

H100 PCIe和SXM版本均用了5個HBM堆疊,H100S SXM版本可達到6個,英偉達力推的H100 NVL版本更是達到了12個。按照研究機構的拆解,單顆16GB的HBM堆疊,成本就高達240美元。那麼H100 NVL單單記憶體晶片的成本,就將近3000美元。

成本還是小問題,考慮到與H100直接競爭的谷歌TPU v5和AMD MI300即將量產,後兩者同樣將採用HBM3E,產能更加捉襟見肘。

面對激增的需求,據說SK海力士已定下產能翻番的小目標,著手擴建產線,三星和美光也對HBM3E摩拳擦掌,但在半導體產業,擴建產線從來不是一蹴而就的。

按照9~12個月的週期樂觀預計,HBM3E產能至少也得到明年第二季度才能得到補充。

另外,就算解決了HBM的產能,H100能供應多少,還得看台積電的臉色。

H100能供應多少,最終得看台積電的臉色?(Reuters)

CoWoS:台積電的寶刀

分析師Robert Castellano不久前做了一個測算,H100採用了台積電4N工藝(5nm)生產,一片4N工藝的12寸晶圓價格為13400美元,理論上可以切割86顆H100晶片。

如果不考慮生產良率,那麼每生產一顆H100,台積電就能獲得155美元的收入[6]。

但實際上,每顆H100給台積電帶來的收入很可能超過1000美元,原因就在於H100採用了台積電的CoWoS封裝技術,通過封裝帶來的收入高達723美元[6]。

每一顆H100從台積電十八廠的N4/N5產線上下來,都會運往同在園區內的台積電先進封測二廠,完成H100製造中最為特別、也至關重要的一步——CoWoS。

要理解CoWoS封裝的重要性,依然要從H100的晶片設計講起。

在消費級GPU產品中,記憶體晶片一般都封裝在GPU核心的週邊,通過PCB板之間的電路傳遞信號。

比如下圖中同屬英偉達出品的RTX4090晶片,GPU核心和GDDR記憶體都是分開封裝再拼到一塊PCB板上,彼此獨立。

GPU和CPU都遵循著馮·諾依曼架構,其核心在於「存算分離」——即晶片處理資料時,需要從外部的記憶體中調取資料,計算完成後再傳輸到記憶體中,一來一回,都會造成計算的延遲。同時,資料傳輸的「數量」也會因此受限制。

可以將GPU和記憶體的關係比作上海的浦東和浦西,兩地間的物資(資料)運輸需要依賴南浦大橋,南浦大橋的運載量決定了物資運輸的效率,這個運載量就是記憶體頻寬,它決定了資料傳輸的速度,也間接影響著GPU的計算速度。

1980年到2000年,GPU和記憶體的「速度失配」以每年50%的速率增加。也就是說,就算修了龍耀路隧道和上中路隧道,也無法滿足浦東浦西兩地物資運輸的增長,這就導致高性能計算場景下,頻寬成為了越來越明顯的瓶頸。

2015年,AMD在應用HBM記憶體的同時,也針對資料傳輸採用了一種創新的解決方案:把浦東和浦西拼起來。

簡單來說,2015年的Fiji架構顯卡,將HBM記憶體和GPU核心「縫合」在了一起,把幾塊小晶片變成了一整塊大晶片。這樣,資料吞吐效率就成倍提高。

不過如上文所述,由於成本和技術問題,AMD的Fiji架構並沒有讓市場買帳。但深度學習的爆發以及AI訓練對資料吞吐效率不計成本的追求,讓「晶片縫合」有了用武之地。

另外,AMD的思路固然好,但也帶來了一個新問題——無論HBM有多少優勢,它都必須和「縫晶片」的先進封裝技術配合,兩者唇齒相依。

如果說HBM記憶體還能貨比三家,那麼「縫晶片」所用的先進封裝,看來看去就只有台積電一家能做。

CoWoS是台積電先進封裝事業的起點,英偉達則是第一個採用這一技術的晶片公司。

CoWoS由CoW和oS組合而來:CoW表示Chip on Wafer,指裸片在晶圓上被拼裝的過程,oS表示on Substrate,指在基板上被封裝的過程。

英偉達力推的H100 NVL版本更是達到了12個HBM堆疊。(Reuters)

傳統封裝一般只有oS環節,一般在代工廠完成晶圓製造後,交給協力廠商封測廠解決,但先進封裝增加的CoW環節,就不是封測廠能解決的了的。

以一顆完整的H100晶片為例,H100的裸片周圍分佈了多個HBM堆疊,通過CoW技術拼接在一起。但不只是拼接而已,還要同時實現裸片和堆疊間的通信。

台積電的CoW區別於其他先進封裝的亮點在於,是將裸片和堆疊放在一個矽仲介層(本質是一塊晶圓)上,在仲介層中做互聯通道,實現裸片和堆疊的通信。

類似的還有英特爾的EMIB,區別在於通過矽橋實現互聯。但頻寬遠不及矽仲介層,考慮到頻寬與資料傳輸速率息息相關,CoWoS便成了H100的唯一選擇。

這便是卡住H100產能的另一隻手。

雖然CoWoS效果逆天,但4000~6000美元/片的天價還是攔住了不少人,其中就包括富可敵國的蘋果。因此,台積電預備的產能相當有限。

然而,AI浪潮突然爆發,供需平衡瞬間被打破。

早在6月就有傳言稱,今年英偉達對CoWoS的需求已經達到4.5萬片晶圓,而台積電年初的預估是3萬片,再加上其他客戶的需求,產能缺口超過了20%。

為了彌補缺口,台積電的陣仗不可謂不大。

6月,台積電正式啟用同在南科的先進封測六廠,光無塵室就比其餘封測廠的加起來還大,並承諾逐季增加CoWoS產能,為此將部分oS外包給協力廠商封測廠。

但正如HBM擴產不易,台積電擴產也需要時間。目前,部分封裝設備、零元件交期在3~6個月不等,到年底前,新產能能開出多少仍是未知。

面對H100的結構性緊缺,英偉達並非完全沒有Plan B。(Reuters)

不存在的Plan B

面對H100的結構性緊缺,英偉達也不是完全沒有Plan B。

在財報發佈後的電話會議上,英偉達就透露,CoWoS產能已經有其他供應商參與認證。雖然沒說具體是誰,但考慮到先進封裝的技術門檻,除了台積電,也就只有英特爾先天不足的EMIB、三星開發了很久一直等不來客戶的I-Cube能勉強救火。

但核心技術更換如同陣前換將,隨著AMD MI300即將量產出貨,AI晶片競爭白熱化,是否能和英特爾和三星的技術磨合到位,恐怕黃仁勳自己心裡也是惴惴。

比黃仁勳更著急的可能是買不到H100的雲服務廠商與AI初創公司。畢竟遊戲玩家搶不到顯卡,也就是遊戲幀數少了20幀;大公司搶不到H100,很可能就丟掉了幾十億的收入和上百億的估值。

需要H100的公司主要有三類:微軟、亞馬遜這類雲服務商;Anthropic、OpenAI這些初創公司;以及特斯拉這類大型科技公司,特斯拉的新版本FSD方案就用了10000塊H100組成的GPU集群來訓練。

這還沒算上Citadel這類金融公司,以及買不到特供版H800的中國公司。

根據GPU Utils的測算[7],保守估計,目前H100的供給缺口達到43萬張。

雖然H100存在理論上的替代方案,但在實際情況下都缺乏可行性。

比如H100的前代產品A100,價格只有H100的1/3左右。但問題是,H100的性能比A100強了太多,導致H100單位成本的算力比A100高。考慮到科技公司都是成百上千張起購,買A100反而更虧。

AMD是另一個替代方案,而且紙面性能和H100相差無幾。但由於英偉達CUDA生態的壁壘,採用AMD的GPU很可能讓開發週期變得更長,而採用H100的競爭對手很可能就因為這點時間差,和自己拉開了差距,甚至上億美元的投資血本無歸。

種種原因導致,一顆整體物料成本3000美元的晶片,英偉達直接加個零賣,大家居然都搶著買。這可能是黃仁勳自己也沒想到的。

而在HBM與CoWoS產能改善之前,買到H100的方法可能就只剩下了一種:

等那些靠吹牛X融到錢買了一堆H100的初創公司破產,然後接盤他們的二手GPU。

