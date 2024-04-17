金朝陽：希雲大廈估值21億低於強拍底價　申請延長拍賣及下調底價

金朝陽集團（0878）併購17年的銅鑼灣希雲大廈，今日（17日）進行強拍程序，底價為24.25億元。不過金朝陽集團沒有派代表到場競投，最終項目沒有獲買家出價，物業遭收回，「流拍」收場。據了解，是次為本港第四次強拍流拍個案。



金朝陽集團最新發公告表示，集團經審慎考慮香港現時之經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在拍賣中作出投標。又指該集團或或向土地審裁處申請延長舉行另一次拍賣之時間，並申請下調底價以與該地段之當前市值一致。



金朝陽：房地產價值可能繼續向下調整 不作投標

金朝陽指，拍賣中並無作出任何投標。因此概無就該地段於拍賣中訂立任何交易。該集團指，集團於2019年7月向土地審裁處申請授予整個該地段之出售命令前，已盡力統一該地段之擁有權以進行重建，從而發掘其潛在商業價值。

惟經審慎考慮香港現時之經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在拍賣中作出投標。又指，根據威格斯編製之估值報告，於2024年2月29日，該地段（即整幢希雲大廈）於重建後之市值為約21億元，其乃低於底價港幣24.25億元。

金朝陽集團早於2019年申請強拍，當時集團持有80.04%業權，而直至強拍審訊時持有業權增至84.04%，仍有約19伙物業未能收購。

金朝陽集團併購17年的銅鑼灣希雲大廈，最終無人承價、流拍收場。（柳英傑攝）

4年前現首宗強拍「流拍」

翻查資料，近年本港也有出現強拍流拍個案，如全港首宗個案為2020年11月，寶聲集團持有的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，當時進行強制拍賣，底價逾2.233億元。不過發展商未有到場出價，令是次成為歷來首宗強制拍賣「流拍」個案。

而在2021年7月，舖王鄧成波家族申請強拍的尖沙咀加連威老道61至73號舊樓項目，惟「流拍」收場。當時鄧成波第五子陞域集團創辦人鄧耀昇雖然有出席拍賣會，但未有舉牌參與競投，隨後透過發言人指出，集團會適時因應成本和效益作出全盤的考慮，純屬商業決定。

鄧成波家族、本地投資者強拍項目均「流拍」

至於較近期一宗為2022年1月，本地投資者朱鴻均持有的佐敦柯士甸道132至134號太極大樓，透過戴德梁行進行強制拍賣，底價8.123億元，不過項目未獲承接，在無人競投下收回，成為歷來第三宗舊樓強拍「流拍」個案。據了解，持有大部分業權的投資者朱鴻鈞，有派代表出席強制拍賣會，不過該名代表沒有領取號碼牌。最終拍賣官在無人出價的情況下，收回物業。

↓↓銅鑼灣希雲大廈↓↓

遭中資買家撻訂 金朝陽殺訂料錄3.64億收入

據了解，銅鑼灣希雲大廈曾經以32億元售予徐意，其為一家中資發展商相關人士。

其後於去年9月與買方等訂立和解協議，金朝陽沒收買方簽署買賣協議時支付的初始按金近3.21億元；買方亦須向金朝陽支付不可退還的和解金3,200萬元；各方同意終止買賣協議。

資料顯示，希雲大廈位於銅鑼灣禮頓道128至138號、希雲街2至30號，屬於市區罕有大型地盤，物業總實用面積85,928平方呎。