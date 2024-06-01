父子檔鍾情屯門田景邨前後腳入市　父親用綠表擲110萬購400呎單位

公屋、居屋二手市場入場門檻較低，受首置客歡迎。屯門公屋田景邨最新一伙近400平方呎單位以110萬元未補地價沽出，呎價僅3,005元。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，該單位為10座（田樂樓）低層7室，實用面積366呎。原業主於上月叫價135萬元放盤，最新獲區內客洽詢，最終減價25萬元以110萬元沽出，折合呎價僅3,005元。

父子先後入市同屋苑

代理透露，新買家為綠表客，早前在陪同兒子睇樓期間有感區內樓價低水，加上兒子之後亦在同屋苑成功置業，於是決定拍板入市。據悉，兒子日前以219萬元未補地價買入田景邨一伙447平方呎單位，呎價約4,899元。

據知，原業主則於2007年以約13.6萬未補地價購入單位，是次轉手帳面獲利約96.4萬元，單位期內升值7倍。