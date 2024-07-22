屯門公屋業主已移居海外　今特意回港簽約　未補地價213萬沽貨

本港市場疲弱，但二手公居屋市場交投活躍。屯門良景邨一伙逾480呎兩房公屋，新近以未補地價213萬沽，呎價4,392元。據知，原業主已經移居海外，今次是為簽約特意專程回港。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，是次成交為屯門良景邨8座高層16室，實用面積485平方呎，屬兩房間隔。單位於今件初以320萬元放盤，單位放盤約半年，終以未補地價213萬沽出，呎價4,392元。

良景邨。（資料圖片）

早已移居海外 特意專程回港簽約

據知，原業主已經移居海外，因見單位近日終獲買家洽購並成交，特意專程回港簽約。至於，新買家為綠表客，因鍾情屋苑周遭生活配套齊全，加上單位內籠寬敞，決定買入自住。

至於，原業主於2011年以未補地價約36.6萬入市，持貨至今13年，是次轉手帳面獲利約176.4萬，單位期內升值逾4倍。