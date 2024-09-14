縱使地緣政治緊張　香港仍然充滿機遇｜蔡志忠

人類正處於一個紛紛擾擾的世界，今天的地緣政治局勢動盪不安。歐洲那邊廂，俄烏戰爭持續不斷，不知已經摧毀了多少個幸福家園；中東這邊廂，以巴戰火生靈塗炭，數以萬計無辜生命葬身炮火之下。而我們身處和平的東方國度，表面上雖然沒有炮火連天景況，但中美之間互相角力，也是一場沒有硝煙的戰爭。



戰爭是殘酷又殘忍的，無論是有沒有硝煙的戰爭，都不應該在今天這個文明世界裏發生。衆所週知，中國與美西方正進入另一個戰場，是貿易戰、科技戰、金融戰等等，歸根究底這是特色社會主義和資本主義的制度之爭。這個紛爭不可能在短期內結束，未來的日子只會打打談談，邊戰邊和。因此，中國一定不能參與真正的戰爭之中，儘管南海、台海出現外來的挑釁行為，也不能中計。打仗令民困國貧，民不聊生，是懦夫之舉，真正強大的國家不應直接參與其中。

中美貿易摩擦 東南亞國家「趟贏」

今天的政治嚴重影響著經濟，中美政治對立，引發貿易紛爭，美國向中國各類出口產品狂加關稅，例如以指責中國電動汽車產能過剩為由，瘋狂加徵關稅，並號召其他歐盟成員跟隨。此外，對中國各項產品採取單邊關稅，也迫使許多工廠遷移到印度、越南、泰國和東南亞各國，早幾年我們說新加坡因為香港而「趟贏」，今天的東南亞經濟也蓬勃起來，這些鄰近的中小型國家，他們實在要感謝中國，因為他們同樣也「趟贏」了。

不知道為什麼，無論美國在總統大選的各項辯論議題，還是在對中國及香港的政策方面，似乎都要對中國採取強硬的態度，才能獲得更多民眾的支持。還好，雖然美國對中國咄咄逼人，但是鼎足三立的歐洲國家卻出現分歧，如挪威宣布不加徵中國電動汽車關稅，另一個歐盟成員國西班牙，也提倡歐盟重新考慮是否加徵汽車關稅，德國亦表示歡迎。中國出產的電動汽車無論性能或安全度都挺不錯，性價比相對較高，歐美國家製造業人手不足、經營成本上升，因此他們想以加徵關稅來保護自己國家的產品，但羊毛出自羊身上，此舉卻會讓國民多付錢去買車。

雖然中國改革開放政策不會停步，打鐵還須自身硬，但是面對美西方強大的打壓行為，又聯合新的八國聯軍圍攻中國，中國或會採取靈活應變措施，不再與其短兵相接硬碰硬對著幹。今天除了團結一代一路沿線國家，以及開拓中東、非洲等國家經濟之外，也開始拉攏歐洲及歐盟其他成員國，同時向東南亞國家展示友好的一面，冀望加強互相之間的經貿合作。

香港地位無可代替 IPO重回三甲

至於香港，筆者對後市仍然充滿信心。站在國家立場，中國與美西方對抗的情況會日益增加，甚至可形容未來沒完沒了。那麼香港的價值就顯得更重要，這裡是世界品牌和中西文化的交匯處，也是中美發生紛爭的一個緩衝區，香港獨特的地位和優勢將會越來越明顯，我們實施的法制是普通法法律，人民幣離岸中心的功能更是無可代替。

另一方面，從資金的不斷流入，人才的迅速增加，以及加大力度引進著名企業、科創公司以及國際品牌等等，都看得出香港仍然充滿機遇。只要能保持國際金融中心地位不變，香港重回國際舞台、重現昔日光輝指日可待。君不見年底前的金融行情開始看漲，利率下降已成定局，未來會有更多資金釋放到市場，股票上市（IPO)活動開始頻繁，如：大型家電品牌美的集團上市集資約300億元，快遞巨頭順豐控股上市集資82億元等等，預期今年全年集資總額超過1千億元，有望再度晉身全球三甲之列。筆者常說股市上升會帶動本地消費市場，樓市成交活躍也將帶動經濟向好，因此，大家對今年的後市別看得太淡。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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