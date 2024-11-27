居屋市場回暖　鑽石山龍蟠苑未補地價363.8萬沽　業主大賺三球

樓市近期傳來利好消息，綠表居屋市場亦隨之回暖。鑽石山龍蟠苑新近錄得綠表居屋成交，一伙兩房戶以未補地價363.8萬元沽出，呎價8,540元。原業主於1986年以29.4萬元買入單位，持貨約38年，帳賺逾三球離場。



美聯物業分行營業經理黎志榮表示，上述成交單位為鑽石山龍蟠苑A座高層10室，實用面積約426平方呎，屬兩房間隔，座向東北，外望山景。

成交單位為鑽石山龍蟠苑A座高層10室，實用面積約426平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

綠表鍾情龍蟠苑單位 成交呎價8540元

據悉，單位於綠表市場以380萬元放盤約半年，近期獲區內綠表上車客洽詢。買家鍾情並鎖定龍蟠苑的居二市場單位，加上見上述單位屬少有未補地價放盤，故睇樓兩次即決定入市。最終買家與業主議價16.2萬元，以綠表價363.8萬元承接單位，呎價約8,540元，屬市價成交。

持貨約38年 單位升值約11.4倍

翻查資料，原業主於1986年以約29.4萬元一手購入上述物業，持貨約38年，是次轉手帳賺約334.4萬元，單位升值約11.4倍。黎志榮補充，鑽石山龍蟠苑本月暫錄5宗成交，較上月同期錄7宗減少約三成。