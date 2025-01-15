廿四孝父母助子女上車　465萬買火炭銀禧花園兩房　上手勁賺四球

農曆新年臨近，有父母趁小陽春前入市助子女上車。火炭銀禧花園一伙兩房單位，獲父母客垂青，擲465萬元為子女置業，呎價約9,337元。原業主持貨40年，現轉手帳面勁賺逾四球，單位升值逾15倍。



美聯物業分行助理聯席董事汪子龍表示，上述成交單位為銀禧花園5座高層B室，實用面積498平方呎，屬兩房設計。據悉，單位早於兩個月前以530萬元放售，獲父母客垂青，故睇樓數次後以465萬元承接，呎價約9,337元。

成交單位為銀禧花園5座高層B室，實用面積498平方呎，屬兩房設計。（資料圖片）

呎價低同類型單位約11.7%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為1座高層C室，面積間隔相同，於去年12月以526.8萬元沽出，呎價10,578元，即上述單位呎價較同類單位低約11.7%。

40年間賺436萬元

至於，原業主於1985年以約29萬元購入，持貨約40年，現轉手帳面大賺436萬元，單位升值逾15倍。