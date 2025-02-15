大手客近1.1億購北角皇都兩伙 成交呎價5.1萬創項目新高
撰文：蔡偉南
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新世界（0017）旗下北角新盤皇都將於明日（15日）展開首輪銷售168伙。該盤在14日錄得大額成交，有大手買家透過招標形式，斥資共1.09961億元買入兩伙向維港景3、4房大宅，其中一伙成交呎價高達5.1萬元，呎價創今年港島新盤新高。
是次售出單位為項目特色天台大宅，位於35樓A1室，4房2套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連私人天台934方呎，享維港景，成交價7,762.2萬元、呎價5.1萬元，售價及呎價均創項目新高，更創今年港島區新高呎價。
另外一伙為35樓A2室，屬3房1套連儲物室間隔，實用面積886平方呎，售價3,233.9萬元、呎價3.65萬元。
招標暫沽19伙、套現逾7億 平均呎價3.57萬
皇都自上月起標售，至今售出19伙，套現逾7億元，當中向維港大戶平均售價逾4,000萬元，平均成交呎價逾3.57萬元。
發展商又表示，皇都目前已獲六大銀行提供按揭服務，包括滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港、渣打銀行、工銀亞洲及東亞銀行。
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