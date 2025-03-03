首置客「一睇即中」　大埔富雅花園568萬沽、18年間樓價飆2.4倍

市場氣氛回暖，再錄二手獲利交投。大埔富雅花園一伙三房單位，最新以自由市場價538萬元出售，呎價約9,595元。市場消息指，原業主2007年以156.5萬元入市，持貨18年轉手帳面獲利達411.5萬元，單位期內大幅升值約2.4倍。



美聯物業高級分區營業經理梁葦姮表示，上述成交單位為富雅花園3座低層C室，實用面積592平方呎，屬三房間隔，向西北。

↓↓富雅花園3座低層C室↓↓

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呎價9,595元 勁賺逾四球

代理透露，原業主以620萬元放售，近日調低售價，吸引同區首置客洽詢，並僅睇樓一次即決定入市。雙方經議價後以自由市場價568萬元易手，實用呎價約9,595元。而放盤相片可見，該單位裝修新凈，睡房間隔方正。

翻查資料，原業主2007年以156.5萬元購入單位，持貨約18年，是次易手帳面獲利約411.5萬元，單位升值約2.4倍。