大埔「蝕讓之城」罕見獲利！洋房1388萬零議價沽　短炒帳賺120萬

近期市場短炒活動活躍，有「蝕讓之城」之稱的大埔比華利山別墅，罕見錄得短炒獲利個案。當中一伙獨立屋最新以1,388萬元沽出，呎價約8,643元。原業主於去年3月底剛撤辣後買入單位，持貨約1年帳面獲利120萬元離場，賺幅約9%。



市場消息透露，上述單位為比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積1,606平方呎，屬四房間隔。

原業主於去年3月買入單位後，上月將單位推出市場放盤並叫價1,388萬元。據悉，由於同類型單位盤源較少，最終新買家決定零議價以1,388萬元承接，折合呎價約8,643元。

↓↓比華利山別墅萊茵道雙號屋↓↓

撤辣後入市、持貨一年帳賺120萬

代理指，屋苑於本月錄得3宗二手成交。由於近日同區有大型新盤推售，投資者擔心影響升值潛力，故紛紛止賺離場。

原業主去年3月底即剛宣佈全面撤辣時以1,268萬元購入單位，持貨約1年，是次易手帳面獲利120萬元，期内升值9%，屬屋苑罕見的短炒獲利個案。若連同買入時的3.75%稅務成本計算，料買家仍可實際獲利70萬元離場。