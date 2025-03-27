拒劈價轉攻租務市場！荃灣立坊一房1.5萬閃電租出 租金回報6.7厘
撰文：李煥好
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近期樓市租升價跌，有精明業主將待售單位轉投租賃市場。荃灣單幢樓立坊有一房單位業主，因有感目前樓價不理想，決定轉將單位放租。僅一星期便以每月1.5萬元迅速租出單位，呎租51.2元，租金回報6.7厘。
業主見樓價不理想 決定轉售為租
中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為立坊中層2室，實用面積為293平方呎，屬一房間隔，附連傢俬。代理透露，業主原本放售單位，所以在今年1月以460萬元叫價放盤，惟見樓價表現不理想，更曾遇買家還價400萬元，因最終決定不願低價賣樓，遂於本月決定轉賣為租。
↓↓立坊中層2室↓↓
放租一周以1.5萬租出 租金回報6.7厘
結果單位僅放租一星期，速以1.5萬元租出，呎租51.2元。據單位相片可見，內櫳裝修新凈，家電齊備，睡房亦改以地台床設計增加收納空間。
據悉，業主於2012年4月270萬元買入價計，租金回報高達約6.7厘。林恩信補充，近期租務市場十分活躍，荃灣區內本月累錄約160宗租賃成交。
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