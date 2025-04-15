新地西沙SIERRA SEA首批158伙　折實均價10398元　一房最平299萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（15日）公佈首張價單，首批提供158伙，戶型涵蓋一房至三房，入場價299.8萬起，呎價9,499元至11,126元起，折實平均呎價10,398元。發展商指，首張價單全部單位折實價均低於600萬元。



首批折實價全數低於600萬

新地代理執行董事陳漢麟表示，首批提供158伙，包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房。單位定價由352.8萬元起，呎價11,175元起，扣除最高15%折扣優惠，折實售價299.8萬元起，折實呎價9,499元至11,126元起

入場單位為一房戶，為第5座G2樓G室，實用面積301平方呎，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。

（李明珠攝）

兩房戶折實最平398.89萬

至於兩房單位最平為第3座1樓C室，實用面積381平方呎，折實售價398.89萬元，呎價10,233。

三房戶折實最平545.27萬、呎價9499元

而三房最平則為第3座1樓D室，實用面積574平方呎，折實售價545.27萬元，呎價9,499元，同時為首批呎價最平的單位。

烏溪沙SILVER SANDS首批均價19888元

過往西沙甚少新盤推出，若參考鄰近地區推出的新盤，最新為烏溪沙白石SILVER SANDS，於2021年1月推出，首批50伙單位，入場一房為719.4萬元起，折實平均呎價19,888元。其後為2019年9月推出的峻源，首批提供50伙，均為三房戶型，入場價1564.2萬元起，折實平均呎價15,999元。之後為泓碧，首批推出110伙，入場一房498.8萬元起，折實平均呎價16,497元。

另外，同屬新地旗下的雲海於2018年1月推出，首批71伙，入場一房624.03萬元起，折實平均呎價16,988元。

兩輪補地價共涉196.4億、每呎樓面補地價7438元

翻查資料，新地為該項目籌備超過20 年，並曾為項目進行兩輪補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2 億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元；即單計補地價的使費，整個項目每呎樓面補地價為7,438元。