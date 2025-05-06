吉林省政協侯佳貝入市　2.3億買MOUNT POKFULAM洋房

宏安地產（1243）及錦華實業集團合作發展的薄扶林豪宅項目MOUNT POKFULAM，上月以逾2.3億元沽出其中一幢逾4,800平方呎洋房，呎價4.8萬元。至於，新買家以公司名義入市，其董事為內地背景人士，其中一名更與吉林省政協委員「撞名」，不排除是同一人。



是次成交為MOUNT POKFULAM 一幢洋房，實用面積4,802平方呎、屬四房三套間隔，連1,731平方呎花園、955平方呎天台、203平方呎平台，以及479平方呎停車位，，洋房亦設獨立升降機等。單位於4月初以連裝修及部分家具逾2.3億元沽出，呎價4.8萬元。當時買家採60天成交期，同時獲發展商提供的靈活成交安排，有需要可以選擇延後成交日30天。

設多用途媒體室 提供Switch、Play Station、iPad

據成交資料顯示，是次買家享有「附設裝飾及家具優惠」，即連裝修買入洋房，除了可獲沙發、茶几、衣櫃、吊燈等基本家具外，亦有一間由發展商提供的多用途媒體室，當中包括有Switch 遊戲機連手制，Play Station 5 遊戲機連手制，以及Apple iPad等。

MOUNT POKFULAM。

三名內地客公司名入市 吉林省政協有份

至於，新買家為以「誠保企業有限公司」公司名買入，當中董事包括侯佳貝、占鋒、張亮，三人英文名同為普通話拼音，其中侯佳貝與吉林省政協委員香港吉林省社團總會常務副會長、秘書長侯佳貝同名，料為同一人。

據發展商早前表示，MOUNT POKFULAM的參觀人士當中約六成為內地及相關背景人士，其餘四成則為本地及世界各地超級富豪。項目提供7幢獨立洋房，目前暫沽出2幢洋房，吸金逾5.6億元。

呎價較毗鄰洋房平逾三成

參考對上一間成交洋房為薄扶林道86D號洋房，實用面積4,765平方呎，屬五房五套連家庭室間隔，於去年4月以逾3.3億元沽出，呎價7萬元。當時買家採180天成交期，如以成交呎價計，是次成交呎價較86D號洋房平逾三成。