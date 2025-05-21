移民業主對市況心淡 「1字頭」推拍何文田私樓 樓價慘跌6成！
撰文：李明珠
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移民潮持續，部分業主選擇將單位低價推出拍賣場放售套現。何文田富運大廈一伙一房單位最新開價148萬元推拍，呎價約7,475元，低估價26%。業主於2020年高位買入單位，現開價較買入價蝕讓187萬元，樓價急挫近6成。
忠誠拍賣表示，涉及的單位為富運大廈8樓B7室，實用面積198平方呎，一房間隔。從圖片可見，單位裝修企理新净，原業主買入後曾作翻新。單位最新開價148萬元推拍，折合呎價僅7,475元。
參考銀行估價，目前單位價估值約201萬元，即最新開價較估價低出約26%。
↓↓富運大廈8樓B7室↓↓
移民業主對後市感心灰意冷、寧蝕讓放售套現
代理透露，業主一直將單位用作收租，因即將移民所以放售單位。加上他認為近年樓市轉差，對後市感到心灰意冷，所以是次寧願提供更大折讓儘快沽售單位套現。
業主於2020年高位以335萬元購入單位，持貨5年至今，現推拍價較當時買入價低出187萬元，樓價期間大幅下跌約56%。
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