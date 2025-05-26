西營盤翰林峰開放式加租逾千　大學生1.8萬承租、呎租貴過貝沙灣

學生及專才拉高租金，西營盤翰林峰有開放式戶月租1.8萬元，呎租高達逾80元，租金較對上租約加租逾千元，以呎租計是次租金更過貴過南區豪宅貝沙灣。



中原地產分行高級資深區域營業董事滕成德表示，是次租賃成交為西營盤翰林峰5座中層E室，實用面積224平方呎，屬開放式間隔。單位以月租1.9萬元叫價放租，放盤不足兩星期，即獲大學生以1.8萬元承租，呎租高達80.4元。

代理表示，學生及專才租務需求強勁，區內租金升勢持續，是次成交租金較對上租約升逾千元，短短一年間增幅達5.9%。據知，業主於2017年以691萬購入單位，持貨8年以是次租金計，租金回報約3.1厘。

西營盤翰林峰。

翰林峰開放式呎租貴過貝沙灣

參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為四期南灣6座中層A室，實用面積為1,410平方呎，屬四房間隔，以7.8萬元租出，呎租為55元。換言之，若以呎租計上述翰林峰中層開放式的呎租貴過南區豪宅。