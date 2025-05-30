馬亞木家族再沽甲廈　中環環球大廈單位呎價1.8萬、時光倒流15年

核心甲級商廈再錄成交，「小巴大王」馬亞木家族新近以約4,229萬元沽售中環環球大廈23樓兩伙單位，成交呎價僅約18,259元，呎價重返15年前水平。不過，馬亞木家族早於2004年以約1.32億元購入23樓全層，當時呎價約9,096元，持貨21年間，物業呎價升逾一倍。



據資料顯示，上述成交單位為中環環球大廈23樓03至04室，建築面積約2,316平方呎，外望海景。單位新近以4,228.8萬元沽出，呎價18,259元，重返15年前水平。單位連租約出售，租期至2028年1月，月租約11.1萬元，料享3.1厘回報。

持貨21年 呎價升逾一倍

據瞭解，原業主為YAN YAN MOTORS LIMITED（人人汽車有限公司），公司董事為馬僑文、馬僑武、馬僑生等人，皆為「小巴大王」馬亞木的兒子。

該家族於2004年8月斥約1.32億元購入23樓全層單位，建築面積約1.45萬平方呎，平均呎價9,096元。換言之，該物業呎價於21年間升逾一倍。

馬亞木家族於2004年8月斥約1.32億元購入環球大廈23樓全層單位，平均呎價9,096元。（資料圖片）

頻沽甲廈 中環中心減價14%拋售

值得留意的是，馬亞木家族近期多次拋售甲廈物業。對上一宗為今年4月底，將中環中心45樓全層及27樓部分樓面減價14%去貨，建築面積由1,842至20,686平方呎，意向呎價1.88萬元起，較2017年買入時平均呎價約3.3萬元跌約43%。