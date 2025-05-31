沙田UNI Residence首輪賣100伙　率先招標沽5伙特色戶

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，今日周六（31日）首輪銷售推出110伙，當中100伙以價單形式推售，另招標10伙特色戶。



發展商表示，率先以招標形式售出5伙特色戶，合共套現逾3,800萬元。以招標形式售出5伙特色戶，其中一伙為頂層連天台特色戶32樓A單位，是項目唯一的4房連套房戶型，實用面積636平方呎，連326平方呎的私人天台。單位成交金額1,380萬元，呎價約21,698元。

其餘4伙為平台特色戶，包括2樓A單位、2樓B單位、2樓E單位及2樓F單位。該批4伙平台特色戶均採兩房設計，實用面積由291平方呎至377平方呎，各連私人平台，單位成交金額由490萬至700萬元，呎價約16,838至18,571元。

沙田顯和里UNI Residence今日周六（31日）首輪銷售推出110伙，當中100伙以價單形式推售，另招標10伙特色戶。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖。

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence。

↓↓18樓B室示範單位↓↓

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地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元

UNI Residence全盤提供240伙，實用面由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房戶，另設特色戶。項目關鍵日期為2026年9月30日。

翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。