屯門NOVO LAND 3A期兩房現樓示位曝光　廚房設伸縮餐桌變用餐區

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 3A期近日再開放兩個示範單位給參觀，屬兩房連開放式廚房間隔，涉及為Dragor第2座18樓E室，以及1座18樓F室單位，實用面積分別約402及456平方呎。



設智能電子門鎖、伸縮餐桌

兩個單位皆設有各項智能安全設備，大門採防火實心木門設計，配備智能電子門鎖。大門亦設有包括密碼鍵盤、3D指紋感應、藍牙及RFID拍卡等多種開鎖方式。另大門、睡房以及廁所牆旁亦裝有USB插頭和電插座，方便住戶爲電話及其他電器充電。

單位採用開放式廚房設計，兩個單位的亦提供一系列的廚房電器及智能電子產品。當中第2座E室單位的廚櫃內設有收納式摺疊餐桌，住戶用餐時可拉出餐桌，使廚房變成用餐區。

+ 6

客飯廳連接露台 可向亮麗景色

兩者客飯廳均呈長方形設計，單位內櫳闊落可擺放各種大型傢俬。客飯廳皆與露台連接，並採用落地玻璃趟門設計，能吸引陽光外亦能提升空間感。

睡房門設自動下降隔聲條

單位睡房皆與客飯廳相同座向，均鋪設淺色系木紋防潮岩塑地板，以及睡房門設自動下降隔聲條，提供舒適空間。同時亦預留衣櫃位，主人睡房均設在走廊尾端，提高私隱度。

單位浴室均配淋浴間、洗手盆及坐廁，亦設有暖風及具殺菌功能的抽濕機，同時獲認證可有效殺滅新型冠狀病毒。單位亦有多個收納間隔，和酒店式可伸縮掛衣繩。