荃灣私樓480萬低市價急沽 兩房價錢買700呎三房 呎價七千有找
撰文：李明珠
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市場交投氣氛回暖，部分業主趁機低價放售物業套現。荃灣翠濤閣一伙三房單位最新以480萬元沽出，呎價僅6,829元，失守500萬元關口。原業主早於2001年買入單位，帳面獲利322萬元離場，單位升值超過2倍。
中原地產荃灣副區域營業董事余俊文表示，該單位為翠濤閣3座低層E室，實用面積703平方呎，三房間隔，望內園景，可遠眺少量海景。原業主於今年2月叫價520萬放盤，近日獲區内用家洽詢。
三房戶失守5球關口、呎價僅6829元
據悉，由於原業主想儘快沽貨套現，加上單位位處低層，所以願意提供更大的折讓。最終單位減至480萬元沽出，折合呎價僅6,829元，失守500萬元關口。
同類單位近一年低位
代理指，是次單位成交價屬屋苑同類單位近一年以來的低位，幾乎等於以兩房單位的價錢購入三房單位。
原業主則早於2001年以158萬元買入單位，持貨24年至今轉手，帳面獲利322萬元，單位期内升值2倍。
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