沙田銀禧花園驚現4年低價！兩房435萬賣平21%　長情業主照賺兩球

近期樓市氣氛回暖，吸引不少買家入市覓筍盤。沙田銀禧花園一伙兩房單位業主原叫價490萬元，最終減價逾一成，以435萬元成交，呎價約8,597元。值得留意的是，該成交價不僅創屋苑近4年同類單位新低，更較銀行估價低逾兩成。原業主持貨長達15年，帳面勁賺近兩球離場。



美聯物業高級分區營業經理梁仲賢表示，上述成交單位為銀禧花園3座低層E室，實用面積約506平方呎，屬兩房設計，向東南，可享馬場景致。據悉，業主因需要資金作其他用途，早於兩個月前已開始放售單位。

成交單位為銀禧花園3座低層E室，實用面積約506平方呎，屬兩房設計。（資料圖片）

435萬創四年新低 低銀行估價逾兩成

至於買家為用家，認為目前樓價已較高位顯著回落，需把握時機入市，議價後以435萬元承接單位，單位減價55萬元或約11.2%，呎價約8,597元，成交價創屋苑同類單位四年新低。

持貨15年帳賺193萬

另據網上銀行對該物業進行估價，中銀估價為523萬元，而恒生為550萬元，即該物業的最新成交價較銀行估價賣平約16.8%至21%。

翻查資料，原業主2010年以242萬元購入單位，持貨15年，帳賺193萬元，單位期間升值約80%。