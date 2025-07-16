麥浚龍父8200萬蝕沽玫瑰園洋屋　稱屬有利之舉、用作降低債務水平

中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠透過一間接全資附屬公司，以8,200萬元蝕沽大潭玫瑰園獨立屋，該公司董事認為物業市場氣氛淡靜，出售決定屬有利之舉，資金將用作降低債務水平。



玫瑰園獨立屋8200萬沽

據資料指，是次成交為大潭紅山道88號玫瑰園7號獨立屋，實用面積約3,314平方呎，單位以交吉狀況以8,200萬元沽出，呎價約24,744元。

至於新買家為倪虹及楊向東，在簽訂臨時買賣協議時已經支付410萬元訂金。其後需要在7月24日或之前再支付410萬元加付訂金，最後在買方8月25日或之前支付餘額7380萬元。

大潭紅山道88號玫瑰園。

出售決定屬有利之舉 款項可降低債務水平

資料指出，鑒於物業市場氣氛顯得較為審慎與淡靜，董事們認為這是一個把握良機，適時變現該物業價值的有利之舉。是次出售將不但可以減低維護和管理物業的成本，也將有助於提升本集團的業務流動性，並且能夠利用出售所得款項來降低債務水平。

買入價8800萬、貶值6.8%

至於，該洋房購入價為8,800萬元，是次轉手沽貨帳面蝕讓約600萬元，貶值6.8%。