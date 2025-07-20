海天晉三房「蝕讓價」放盤求售　終1070萬易手　上手4年慘輸兩球

二手市場疲弱，將軍澳半新盤海天晉錄蝕讓成交，當中有三房套以1,070萬元蝕沽，呎價15,946元，上手持貨近4年帳面輸逾兩球離場。



「蝕讓價」放盤求售

中原地產分行高級分區營業經理何文俊表示，是次成交為將軍澳海天晉單位為3座低層D室，實用面積671平方呎，屬三房套間隔，單位座向東北方，望內園泳池景。單位最初以「蝕讓價」1,250萬元叫價放盤，終減價180萬元或14%至1,070萬元沽出，呎價15,946元。

持貨近4年輸逾兩球離場

至於，新買家鍾情單位清靜內園景，終議價後見業主大幅降價感吸引，考慮片刻即決定入市自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,045萬元，而恒生估價則為1,070萬元，即最新成交價在估價範圍內成交。

據知，原業主於2021年12月以1,298萬元買入上址，持貨近4年，是次轉手帳面蝕讓228萬元，單位期內貶值近18%。