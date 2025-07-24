粉嶺牽晴間兩房上車客439萬入市　持貨10年賺39萬　升值一成

粉嶺上水區本月暫時錄得約43宗二手成交，而最新則為粉嶺牽晴間兩房單位，以439萬元易手，原業主持貨10年，帳面賺39萬元離場，單位升值9.8%。



中原地產分行經理周志華表示，該單位為3座中層A室，實用面積約544平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價450萬元，經議價後最終以439萬元易手，實用呎價為11,170元。

上車客以低於4.6%銀行估值買入單位

周志華指，新買家為年輕上車客，見屋苑環境舒適，而價錢亦較合理，便立即買入單位自住。根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約460萬及446萬元，即最新成交價較兩間銀行估價低約1.6%至4.6%。

原業主於2015年以400萬元買入單位，持貨10年後轉手，現帳面升值約39萬元，單位升值9.8%。

粉嶺牽晴間位於一鳴路23號。(資料圖片）