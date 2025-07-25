6組買家為一原因爭逸峯兩房！家庭客加價八千、518.8萬連夜撬走

近期供款息口趨低，部分業主加快入市。粉嶺逸峯一伙兩房單位以518萬元低市價放盤，隨即吸引6組買家查詢。終獲一組家庭客追價八千元，以518.8萬元成交，呎價10,273元，較同類單位賣平約8.4%。



利嘉閣地產分行聯席董事郭敏輝表示，上述成交單位為逸峯3座中層C室，實用面積約505平方呎，採兩房連儲物房間隔，外望開揚街景。新買家看中屋苑交通便利，加上單位間隔方正實用，並附有裝修，光猛整潔，因而決定購入。

6組客爭購單位 家庭客追價八千終成交

代理透露，原業主於當日下午以518萬元低市價放盤後，迅速吸引6組潛在買家查詢。其中一組家庭客見單位搶手，當晚即攜同支票與業主洽談，最終不惜加價8,000元，以518.8萬元成功購入單位，實用呎價約10,273元。

成交單位為逸峯3座中層C室，單位實用面積約505平方呎，採兩房連儲物房間隔，外望開揚街景。（代理圖片）

較同類賣平約8.4% 單位12年間升值69萬

參考屋苑對上一宗成交，涉及單位同為3座中層C室，面積間隔相同。其於上周五以566.5萬元沽出，呎價11,196元。即上述單位的成交價較同類單位賣平約8.4%。

翻查資料，原業主於2013年以約449.8萬元一手購入單位，是次轉售帳面獲利約69萬元，12年間物業升值約15.3%。郭敏輝補充，屋苑目前約有16個單位放盤，入場費約360萬元起。