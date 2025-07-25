上車客680萬購將軍澳維景灣畔兩房　持貨11年大賺一球　升近兩成

將軍澳區出現新成交，維景灣畔兩房間隔，最近以680萬元易手沽出，原業主持貨11年，終帳賺110萬元，單位升值近兩成。



利嘉閣地產首席聯席董事鄧達榮稱，該單位為5座低層D室，實用面積約515平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價700萬元，經議價後最終以680萬元成交，平均呎價為13,204元。

2014年買入價570萬

鄧達榮表示，新買家為上車客，見屋苑位置方便，四周環境亦舒適，且靠近港鐵站，加上單位間隔實用，便與業主商議入市。根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約666萬及664萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約2.1%至2.4%。

據了解，原業主於2014年以570萬元購入單位，持貨11年後轉手，帳面升值110萬元，或升值19%。

將軍澳維景灣畔位於澳景路8號。（資料圖片）