上車客680萬購將軍澳維景灣畔兩房 持貨11年大賺一球 升近兩成
撰文：李健民
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將軍澳區出現新成交，維景灣畔兩房間隔，最近以680萬元易手沽出，原業主持貨11年，終帳賺110萬元，單位升值近兩成。
利嘉閣地產首席聯席董事鄧達榮稱，該單位為5座低層D室，實用面積約515平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價700萬元，經議價後最終以680萬元成交，平均呎價為13,204元。
2014年買入價570萬
鄧達榮表示，新買家為上車客，見屋苑位置方便，四周環境亦舒適，且靠近港鐵站，加上單位間隔實用，便與業主商議入市。根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約666萬及664萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約2.1%至2.4%。
據了解，原業主於2014年以570萬元購入單位，持貨11年後轉手，帳面升值110萬元，或升值19%。
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