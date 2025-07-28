美孚盈暉薈地下連二樓商場意向價6.8億放售　每月租金收入150萬

第一太平戴維斯（香港）獲委任以現狀連現有租約出售九龍美孚景荔徑8號盈暉薈地下至二樓商業部份，意向價6.8億元，呎價約6,760元。意向邀請截止日期為10月22日（星期三）正中午12時正。



目前月租收入150萬

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，該物業目前每月租金收入約150萬元。若全部租出，租金收益可達300萬元以上，以意向價6.8億元計，料回報率約5.3厘。另商場業權集中，便於新買家進行整體規劃及租戶組合優化，靈活調整舖位租金。

樓面面積逾10萬呎

據知，物業為一幢三層高商場，物業樓面面積約100,600平方呎，配備43個私家車位及10個貨車位，設有中央冷氣系統及上落貨區。商場現有租戶涵蓋超市、生活百貨、零售、教育、美容及餐飲等。