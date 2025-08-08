粉嶺逸峯兩房502萬沽　業主受年輕買家誠意打動、減價6.7%助上車

近期市場氣氛回暖，二手成交持續。粉嶺逸峯一伙兩房單位新近獲年輕上車客垂青，該買家更誠意打動業主，最終業主願意減價36萬元或約6.7%，以502萬元沽出單位，呎價約11,106元。



利嘉閣地產聯席董事郭敏輝表示，上述成交單位為逸峯2座中層D室，實用面積約452平方呎，屬兩房梗廚間隔，單位可望內園景。據瞭解，原業主最初以538萬元放盤，隨即接獲兩組買家洽購。

其中一組準買家為誠意十足的年輕人，業主希望成全其置業夢想，經議價後以502萬元成交，呎價約11,106元。

成交單位為逸峯2座中層D室，實用面積約452平方呎，屬兩房梗廚間隔。（代理相片）

估價範圍內成交 持貨12年帳賺逾一球

此外，根據網上物業估值，中銀網上估價為498萬元，恒生銀行估價則為519萬元，是次成交價屬於估值範圍內。

資料顯示，原業主於2013年以約372.3萬元一手購入該單位，持貨12年帳面賺約129.7萬元，期間物業升值約34.8%。