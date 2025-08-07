投資者345萬購嘉熙開放式　上手帳蝕36%　屋苑今年賣20間蝕足17間

近期租金水平理想，帶動投資者入市。大埔白石角嘉熙一伙開放式單位獲投資者垂青，新近斥345萬元購入單位收租，呎價約13,855元，料可享約4厘回報。而原業主持貨約7年，帳蝕194萬元或36%離場。該屋苑年初至今共錄得21宗二手成交，當中有17宗需蝕錢，最「甘」個案大蝕48%。



中原地產副分區營業經理徐家倫表示，上述成交單位為嘉熙5座中層B室，實用面積249平方呎，採開放式間隔。單位開價約380萬元，議價後以345萬元沽出，呎價約13,855元。

據悉，新買家為長線投資者，心儀單位質素，並覺得價錢吸引，即決定購入單位投資收租。代理指該單位市值月租約1.2萬元水平，料可享約4厘租金回報。

成交單位為嘉熙5座中層B室，實用面積249平方呎，採開放式間隔。(資料圖片)

業主持貨7年蝕36% 屋苑年內17宗蝕讓

翻查資料，原業主於2018年以539萬元買入單位，持貨約7年，是次易手帳面蝕194萬元離場，單位期內貶值36%。值得留意，嘉熙年初至今共錄得21宗二手成交，當中有17宗需蝕錢，蝕幅介乎19%至48%。