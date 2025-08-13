鄭家純妻月租45萬出租山頂道豪宅　較上年加租12%　僅賺1.2厘回報

租金持續攀升，部分名人趁機租出名下物業。新世界發展（0017）集團主席鄭家純妻子葉美卿，最新以月租45萬元租出山頂道豪宅，呎租約106元；較舊租約加租12%。據悉，葉美卿於2021年買入單位，現租金回報僅約1.2厘。



市場消息表示，上述單位為山頂道8號A1座中層A、B室相連單位，實用面積4,265平方呎，四房間隔。單位於去年5月曾以每月40萬元租出，直至近日更新租約，以月租45萬元租出，較舊租金加租5萬元，加幅約12%，折合呎租約106元。

葉美卿2021年4.5億入市、租金回報僅約1.2厘

代理指，由於當年發展商資本策略地產（0497）及豐泰地產將項目重新翻新，並將上述單位打造成示範單位，連全屋豪裝一併出售，故租金相對較高。

單位業主為新世界集團主席鄭家純妻子葉美卿，其於2021年透過公司股權轉讓模式購入單位，當時作價約4.5億元，呎價約10.5萬元。按最新租金計算，租金回報僅1.2厘。

山頂道8號早前已完成翻新工程。（中原相片）

名下北角柏傲山兩房3.6萬租出

葉美卿名下持有多個物業收租，除上述山頂豪宅外，其位於北角柏傲山的物業亦於近期租出，如柏傲山中層D室，實用面積596平方呎，兩房間隔，早前以月租3.6萬元租出，呎租約60元。