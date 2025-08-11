租客連睇30個租盤　終寧轉租為買　1023萬購馬鞍山雅典居靚裝三房

租金持續攀升，刺激部分租客由「租轉買」。一伙馬鞍山雅典居三房單位最新以1,023萬元沽出，呎價11,705元。原業主於2012年買入單位，帳面獲利298萬元離場，單位升值超過四成。



美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，該單位為雅典居6座中層B室，實用面積874平方呎，三房間隔，外望海景。單位於一個月前放盤，叫價1,150萬元，近日獲新買家洽詢。

據悉，新買家最初打算租樓，但參觀約30個單位後發現市場租盤缺乏選擇，而且租金高昂，因此寧願轉租為買。最終議價以1,023萬元承接單位，累減57萬元或5%，折合呎價11,705元。

↓↓雅典居6座中層B室↓↓

+ 2

2012年買入、單位升值41%

代理指，單位裝修企理，保養良好，是次成交價符合市價水平。參考屋苑近期二手成交，一伙面積相同的同類單位於今年4月以1,028萬元沽出，與是次單位造價相若。

原業主於2012年以725萬元購入單位，現持貨13年轉手，帳面獲利298萬元，單位期内升值41%。