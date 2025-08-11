新樓有得炒！啟德天璽‧天兩房升值18%　 一手業主10個月速賺177萬

二手樓市持續升溫，部分新盤罕見錄得短炒獲利。早前熱賣的新盤啟德天璽‧天最新錄得首宗二手個案，更罕有屬獲利離場。當中一伙兩房單位以1,150萬元沽出，呎價25,164元。原業主於去年10月一手買入單位，持貨僅10個月帳面獲利177.2萬元，單位快速升值接近兩成。



市場消息指，該單位為天璽‧天5座中層E室，實用面積457平方呎，屬兩房間隔。單位近日推出市場放售後隨即以1,150萬元易手，折合呎價25,164元。資料顯示，單位亦屬屋苑首宗二手個案。

2024年10月買入價972.8萬

原業主去年10月以972.8萬元一手買入單位，持貨約10個月轉手，帳面獲利177.2萬元，單位期内升值約18%。

啟德天璽‧天。

一房單位升值13%、一手業主帳賺96萬

另外，項目連部分細戶型單位亦錄得短炒獲利。美聯物業東九龍天璽天分行高級分區營業經理胡善恆表示，涉及的單位為6座中層A2室，實用面積298平方呎，屬一房間隔。據悉新買家為本地人士，有意購入單位予家人自住，由於鍾情屋苑位於港鐵站上蓋，睇樓後24小時內即決定拍板入市，成交價840萬元，折合呎價約28,188元。

原業主同樣於去年10月以約744萬元一手購入單位，持貨約10個月帳面獲利約96萬元，賺幅約13%。

+ 13

+ 3