世茂許榮茂女兒2020萬沽和富中心三房　持貨廿年、帳面大賺1175萬

撰文：黃祐樺
出版：更新：

豪宅市場有名人沽貨個案。世茂（0813）主席許榮茂女兒及其丈夫新近以2020萬沽富中心三房雙套單位，持貨20年，轉手帳面大賺1175萬元離場。至於新買家料為內地客。

和富中心三房2020萬沽

據資料指，是次成交為北角和富中心第12座中層B室，實用面積1308平方呎，屬三房雙套間隔，望維港景，單位在7月以2020萬元沽出，呎價15443元。至於，新買家姓侯及李，以聯名方式買入，其英文名及中文名為普通話拼音及簡體字，料為內地背景人士。

參考同類成交單位第12座中層B室，實用面積相同，於2025年3月以2008萬元沽出，反映同類單位造價4個月回升12萬元。

北角和富中心。

持貨20年轉手帳賺1175萬

至於，原業主為許薇薇（Hui Mei Mei Carol）及李俊傑（Lee Chun Kit William），料為世茂（0813）主席許榮茂女兒及她的丈夫，在2005年聯名以845萬元購入，持貨至今20年，是次轉手帳面賺1175萬元，單位期內升值1.4倍。

世茂房地產主席許榮茂。（視覺中國）
明天的四大深層次矛盾　應掌握今天去化解危機｜汪敦敬BLUE COAST折讓推盤「發展商傷心、買家開心」　長實擬加價削優惠奇怪蝕讓？有人出高價業主竟然唔賣　全．城滙兩房齊傢俬765萬沽回流香港買家執平貨　1998萬馬鞍山迎海四房　上手8年帳蝕兩成啟德維港‧灣畔第1B期周五價單首賣62伙　入場1333萬　同日招標4伙施政報告在即　地建會梁志堅：倡放寬100元印花稅至樓價上限600萬
香港樓市
二手樓成交
東區樓市
世茂房地產
許榮茂