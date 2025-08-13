長沙灣喜遇百分百蝕讓！一房406萬蝕沽　8年帳面貶值逾一成半

二手市場疲弱，長沙灣半新盤喜遇近年二手成交個案均告蝕讓收場，最新有一房戶以406萬元蝕沽，單位8年帳面貶值逾一成半。翻查資料，如連同今次成交，喜遇今年暫錄6宗二手成交，全數均需蝕讓，最勁一宗帳面輸23%。



一房406萬沽 上手8年蒸發76萬

香港置業分行區域董事方文偉表示，是次成交單位為喜遇中層F室，實用面積約298平方呎，屬一房間隔，座向北。單位最初430萬元叫價放盤，約數月後獲外區客接洽，雙方經議價後以約406萬元沽出，呎價約13,624元。至於，新買家為首置客，因鍾情主人房大，故睇2次樓後決定入市。

據知，原業主於2017年10月以約482萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面蝕讓約76萬元，單位期內貶值15.8%。

百分百蝕讓 最勁輸逾兩成

翻查成交資料，如連同上述成交，喜遇年初至今共錄6宗二手成交，當作全數均需蝕讓，蝕幅8%至23%。當中最勁一宗蝕讓為一伙中層F室一房，實用面積約298平方呎，原業主持貨8年以388萬元沽出，帳面勁蝕逾115萬元或近23%。