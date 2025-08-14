平安人壽前CEO 2400萬沽北角乘龍閣　罕見高估價26%賣　創4年新高

市況回暖，部份罕見單位錄得大幅高於估價的成交。北角乘龍閣一伙三房單位最新以2,400萬元沽出，呎價19,737元，高銀行估價超過兩成半，更創屋苑近4年最大金額的二手成交。據悉，原業主為平安人壽保險前董事長兼行政總裁梁家駒及相關人士，其早於2008年買入單位，帳面獲利1,250萬元離場，單位升值1.1倍。



市場消息表示，該單位為乘龍閣低層B室，實用面積1,216平方呎，三房間隔。單位最初叫價2,600萬元放售，近日獲新買家洽詢，經議價後減至2,400萬元易手，累減200萬元，折合呎價19,737元。

高銀行估價超過兩成半售出

資料顯示，是次單位成交價創屋苑自2021年8月後的新高。另外，根據滙豐銀行網上估價系統顯示，該單位目前估值僅1,896萬元，即是次成交價較估價高出504萬元，大幅相差26.6%。

據悉，原業主為平安人壽保險前董事長兼行政總裁梁家駒及相關人士，其早於2008年以1,150萬元買入單位，持貨17年，現轉手帳面獲利1,250萬元，單位期內升值1.1倍。