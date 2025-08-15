賣一間蝕一間！元朗尚悅‧嶺天台戶345萬沽 6年蝕四成、破盡記錄
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市自高位跌近三成，部分高峰期入市的業主需蝕讓離場。元朗蝶翠峰一伙一房頂層特色單位，最新以345萬元沽出，呎價約13,583元。原業主於六年前買入單位，帳蝕216.2萬元或約38.5%，創屋苑年內蝕幅新高。
利嘉閣地產助理分區經理朱子華表示，上述成交單位為蝶翠峰5期尚悅‧嶺頂層特色戶，實用面積約254平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，連約205平方呎天台，外望開揚市景。
頂層天台戶原叫價605萬 累減43%
代理透露，該單位於2022年叫價605萬元放售，惟數年間一直未獲承接。業主見樓市不斷下跌，終決定劈價去貨，日後轉為租樓居住。單位最終以345萬元成交，呎價約13,583元，累減260萬元或約43%。而新買家為外區客，心儀單位位處高層並連天台，戶外空間充足及景觀開揚，加上連裝修，遂決定入手。
↓↓蝶翠峰5期尚悅‧嶺頂層特色戶景觀↓↓
持貨6年帳蝕近四成
據悉，原業主於2019年以約561.2萬元一手購入單位，持貨6年，帳面大幅蝕讓216.2萬元，樓價蒸發約38.5%。
年內百分百蝕讓 創屋苑今年最蝕記錄
翻查資料，該屋苑年初至今錄得9宗二手成交，但全數需蝕讓離場，蝕幅介乎1%至38.5%。換言之，上述成交創屋苑年內蝕幅記錄。
將軍澳藍塘傲少有二手獲利 望海景三房1220沽 上手9年帳賺187萬施永青：投地消極供應減少下樓價回穩 市場疲弱應推樓市「甜招」油塘蔚藍東岸招標10伙現樓 指引價376萬起 個別劈價三成中原首個學生宿舍「一步居·117」預租98% 施永青：不靠樓宇炒賣外籍家庭心儀單位全屋翻新 斥5.9萬租柏傲山三房套 回報約2.7厘