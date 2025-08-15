外籍家庭心儀單位全屋翻新　斥5.9萬租柏傲山三房套　回報約2.7厘

租務市場熾熱，市場錄得大額租賃成交。傳統豪宅區北角半山柏傲山一伙三房套單位，最新獲外籍家庭客垂青。該租戶心儀單位全屋翻新，故斥5.9萬元承租單位，呎租約57元。業主十年前買入單位，回報約2.7厘。



鍾情全屋翻新 斥5.9萬承租

利嘉閣地產分行經理郭鐵杠表示，上述租賃單位為柏傲山1座低層A室，實用面積約1,040平方呎，採三房一套連工人套房間隔，外望鬧市景觀。

他透露，新租客為外籍家庭客，鍾情單位已全屋翻新，並且間隔合用及交通方便，睇樓後即時洽租。業主原叫租6.2萬元，議價後減價3,000元，以合理價5.9萬元租出，呎租約57元。

租金回報約2.7厘

翻查資料，業主於2015年以約2,588.4萬元購入單位，現租金回報約2.7厘。