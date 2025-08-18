用家無睇樓下斥1330萬購太古城三房 上手持貨十年、樓價倒蝕9萬
近期樓市氣氛改善，買家加快入市步伐。藍籌屋苑太古城一伙三房套單位，最新以1,330萬元成交，呎價14,827元。原業主持貨10年，帳面仍需蝕9萬元或約0.7%。
中原地產資深分區營業經理李百達表示，上述成交單位為太古城海棠閣高層F室，實用面積897平方呎，屬三房一套間隔，向正南，望開揚街景。據悉，單位最新以1,330萬元成交，呎價14,827元。據悉，單位內因仍有租客，故不能安排看樓。而新買家為用家，見近月息口回落，樓市回暖，因此把握時機入市，於「無睇樓」情況下承接單位自用。
較估價高最多約5.7% 持貨十年帳蝕9萬
另據銀行網上估值，中銀估價為1,258萬元，而恒生估價為1,267萬元。換言之，該單位最新成交價較估價賣貴最多約5.7%。
翻查資料，原業主於2015年以1,339萬元購入單位，持貨10年，現沽出帳面微蝕9萬元或約0.7%。
