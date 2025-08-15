短炒成功！馬鞍山天宇海四房970萬沽　持貨三個月賣貴90萬

近期樓市回暖，市場再錄短炒成功個案。馬鞍山天宇海一伙四房單位，最新以970萬元成交，呎價10,243元。原業主於今年5月買入單位，持貨僅近3個月，帳面獲利90萬元或10%。但計入稅款及佣金等使費，料業主實賺約11.1萬元。



世紀21奇豐物業分行經理黃宗信表示，上述成交單位為天宇海1A座低層A室，實用面積947平方呎，屬四房兩廳間隔，座向西面望海景。

據悉，業主原叫價1,000萬元，放盤一個月後獲買家洽購。雙方議價後，單位減價30萬元至970萬元成交，減幅3%，成交呎價10,243元。

三個月炒高10% 帳賺90萬

據了解，原業主於2025年5月購入上址，當時作價880萬元，持貨近3個月易手，帳面獲利90萬元，單位期內升值10%。若計入稅款及佣金等使費，料業主實賺約11.1萬元。

↓↓天宇海1A座低層A室↓↓