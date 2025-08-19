藍灣半島三房放租僅1日　獲三枱客搶住租　終2.6萬「零議價」租出

暑期為租務旺季，租盤持續搶手。小西灣藍灣半島一伙三房單位放租一日後，即獲三組租客出價，最終以月租26,000元「零議價」租出，呎租約42.3元。



世紀21分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島1座低層A室，實用面積615平方呎，三房連主人套房間隔，外望小西灣運動場全景加部分海景。

據悉，單位最初叫價26,000元放租，由於全屋附簡約雅致裝潢，間隔實用；僅放租一日就快速接獲三組租客同時出價搶租。最終單位獲「零議價」租出，折合呎租約42.3元。

↓↓藍灣半島1座低層A室↓↓

業主享6.5厘租金回報

代理指，屋苑上月租賃市場暢旺，目前租盤已「所餘無幾」，因此單位火速獲租客承接。

業主於2012年2月以480萬元購入單位，持貨13年，按最新月租計算，料租金回報率達6.5厘。