大家樂前主席1068萬沽灣仔會景閣一房　1996年入市竟賺唔夠7%

樓價輕微回升，部分名人趁機放售持有物業，惟持貨多年僅微利離場。灣仔會景閣一伙一房單位最新以1,068萬元售出，呎價16,206元。據悉，原業主為大家樂（0341）前主席陳裕光及相關人士。其早於1996年購入，但現轉手帳面僅獲利68萬元，持貨多年賺幅不足7%。



上述單位為會景閣中層12室，實用面積659平方呎，一房間隔。單位早前推出放售，新近成功以1,068萬元沽出，折合呎價16,206元。

資料顯示，屋苑對上一層的同類單位，面積間隔相同，於去年12月時以1,025萬元沽出，呎價15,554元。可見是次單位雖然位置低一層，但造價較去年同類單位高出約4%。

大家樂陳裕光持貨29年、僅升值6.8%

單位業主為Candice Robert Company Limited，公司董事包括大家樂前主席陳裕光及其妻陳羅寶靈及兩名子女。

據悉，陳裕光早於1996年以1,000萬元購入單位，持貨足足29年，惟最新轉手帳面僅獲利68萬元，單位期内升值6.8%。