西營盤Kensington Hill平台戶1360萬沽 持貨9年、扣使費竟無得賺
撰文：李煥好
出版：更新：
樓價持續調整，部分業主即使長持貨期亦獲利無多。西營盤Kensington Hill一伙兩房連平台特色單位最新以1,360萬元沽出，呎價約25,564元。原業主持貨近9年，帳面輕微獲利約30萬元或約2.3%。若計及交易成本等使費，料業主需倒蝕約46.8萬元。
美聯物業高級分區營業經理林懋霖表示，上述成交單位為Kensington Hill低層平台戶，實用面積約532平方呎，連558平方呎平台。據悉，新買家為用家，鍾情屋苑連平台，並見樓價合預算，故以1,360萬元承接單位，呎價約25,564元。
↓↓Kensington Hill低層平台單位↓↓
較估價賣平近一成 計使費料倒蝕
據恒生銀行網上估值，該單位估價為1,502萬元，即最新成交價較估價賣平約142萬元或約9.5%。
翻查資料，原業主於2016年12月以約1,330萬元購入單位，持貨約9年，現轉手樓價輕微升值約30萬元或約2.3%，帳面近平手。若計及交易成本等使費，料業主需倒蝕約46.8萬元。
