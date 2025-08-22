專業人士2138萬購荃灣海之戀千呎海景戶 上手買入8年、蝕68萬
撰文：李煥好
出版：更新：
隨著樓市氣氛持續改善，二手市場交投活躍。荃灣海之戀一個四房海景單位近日成功易手，由一名專業人士以2,138萬元承接，呎價約18,383元。原業主早於8年前買入，轉售後帳蝕68萬元或約3.1%。
專業人士垂青 減價一成至2138萬成交
美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，上述成交單位為海之戀3A座中層A室，實用面積為1,163平方呎，屬四房套連工人套間隔。據悉，單位兩個月前以2,400萬元放售，其後獲區內專業人士洽購。買家鍾情屋苑附設商場，鄰近海濱長廊及享海景。經過議價，業主最終減價逾一成，以2,138萬元成交，呎價約18,383元。
較估價賣貴約6% 持貨8年帳蝕約3.1%
據網上銀行對該單位的估值，恒生網上估價為2,017萬元，而中銀估價為2,018萬元，即是次成交價較銀行估價高出約6%。
翻查資料，原業主2017年2,206萬元一手買入單位，持貨8年轉手，帳面蝕68萬元，樓價期內貶值約3.1%。
鷹君羅嘉瑞再幫襯「行家」 3781萬連掃3伙黃竹坑滶晨II兩房恒生施穎茵2663萬買大坑慧景園 資深投資者楊達潮廿年賺1.4倍市傳交易取消 彌敦道泰林電器旗艦店三分二業權 早前曾4800萬沽美聯中期賺1.5億 主席黃建業料樓價升3至5% 倡放寬投資移民大生銀行長沙灣翠雅山推四伙促銷 入場兩房售價2225.7萬起港鐵鄧智輝：旗下商場100%租出、提高餐飲比例 首推屯門地涉千伙