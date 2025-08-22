專業人士2138萬購荃灣海之戀千呎海景戶　上手買入8年、蝕68萬

隨著樓市氣氛持續改善，二手市場交投活躍。荃灣海之戀一個四房海景單位近日成功易手，由一名專業人士以2,138萬元承接，呎價約18,383元。原業主早於8年前買入，轉售後帳蝕68萬元或約3.1%。



專業人士垂青 減價一成至2138萬成交

美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，上述成交單位為海之戀3A座中層A室，實用面積為1,163平方呎，屬四房套連工人套間隔。據悉，單位兩個月前以2,400萬元放售，其後獲區內專業人士洽購。買家鍾情屋苑附設商場，鄰近海濱長廊及享海景。經過議價，業主最終減價逾一成，以2,138萬元成交，呎價約18,383元。

成交單位為海之戀3A座中層A室，實用面積為1,163平方呎，屬四房套連工人套間隔。（資料圖片）

較估價賣貴約6% 持貨8年帳蝕約3.1%

據網上銀行對該單位的估值，恒生網上估價為2,017萬元，而中銀估價為2,018萬元，即是次成交價較銀行估價高出約6%。

翻查資料，原業主2017年2,206萬元一手買入單位，持貨8年轉手，帳面蝕68萬元，樓價期內貶值約3.1%。