油塘蔚藍東岸錄撻訂重售 一房戶509萬沽 較5年前賣平25%
撰文：李明珠
樓價從高位回落，部分早年售出的新盤單位撻訂後減價重售。五礦地產（0230）旗下油塘現樓蔚藍東岸一伙一房單位於本周撻訂後，最新以509.05萬元重售，呎價14,670元。最新售價較撻訂前賣平167.4萬元，減幅高達25%。
成交記錄冊顯示，單位為第3座16樓H室，實用面積347平方呎，一房間隔。單位原於本月18日正式取消交易，買家撻訂離場。其後最新於今日以509.05萬元重新售出，折合呎價14,670元。
單位最初於2020年11月，即項目首輪開售時以以676.47萬元成交，呎價19,495元。即最新撻訂重售後，售價較5年前賣平逾167.4萬元，減價約25%。
