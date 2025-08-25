將軍澳景林邨兩房公屋228萬沽　創今年新高　六年間勁升1.9倍！

市場回暖，部分幾年前入市的業主罕有獲利離場。將軍澳景林邨一伙兩房單位最新以未補地價228萬元成交，折合呎價5147元，創屋苑同類今年售價新高。原業主於2019年買入單位，帳面罕見獲利149.8萬元，單位升值1.9倍，大幅抛離私樓升幅。



美聯物業區域經理黃少明表示，該單位為7座中層10室，實用面積443平方呎，兩房間隔。原業主於本月中叫價260萬元未補地價格放盤，兩周後迅速獲新買家承接，最終減價以228萬元成交，累減32萬或12%，折合呎價5,147元。

持貨6年勁賺149.8萬

代理指，是次單位成交價創屋苑今年同類單位新高。屋苑今年同類成交約3宗，分別於3月及7月錄得，單位當時造價由180萬至210萬元不等。

原業主於2019年以78.23萬元未補地價購入單位，持貨6年現轉手帳面獲利149.8萬元，期内大幅升值1.9倍。